Bị đâm chết vì lời nói… đùa

Ngày 9/9, Công an huyện An Dương cho biết, đối tượng sát hại anh Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1984, ở thôn Nam Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) sau gần một ngày bỏ trốn đã ra đầu thú.

Trước đó, vào 2h30’ ngày 8/9, tại quán ăn đêm ở số 251 đại lộ Tôn Đức Thắng (xã An Đồng, An Dương), anh Mạnh cùng 2 người bạn trong lúc đang ngồi ăn đêm đã bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương. Do vết thương quá nặng, anh Mạnh đã chết trên đường đi cấp cứu. Đối tượng Bùi Văn Toan Theo lời khai của nhân chứng, nguyên nhân chỉ vì câu nói đùa của một người trong nhóm anh Mạnh với 3 người ngồi bàn bên, trong đó có một phụ nữ. Trong khi xảy ra xô xát, một đối tượng đã rút 2 con dao bầu tại quán, đâm anh Mạnh và những người đi cùng rồi tẩu thoát. Tiến hành rà soát các đối tượng trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng Bùi Văn Toan (SN 1972) và Phạm Quang Dũng (SN 1970, cùng ở thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, An Dương) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Theo nguồn tin quần chúng, trước đó Toan và Dũng đi với một phụ nữ tên là Lê Thị Oanh (SN 1973, ở thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương). Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng trên đều vắng mặt tại nhà. Sau khi rà soát tất cả các điểm mà số đối tượng trên có khả năng ẩn náu, lực lượng công an đồng thời vận động gia đình các đối tượng. Đến 5h cùng ngày, Toan, Dũng và Oanh lần lượt đến trụ sở Công an xã An Đồng đầu thú. Các đối tượng khai nhận, sau khi ăn đêm xong, do không có xe về nên Oanh giục Toan và Dũng đi về trước, còn mình bắt xe về sau. Thấy vậy, một người đi cùng trong nhóm anh Mạnh có buông câu trêu đùa: “Chị cứ ở đây, em gọi taxi không mất tiền”. Toan liền quay sang hỏi nhóm của Mạnh ở đâu đến mà dám trêu ghẹo thì có người tiếp lời: “Ở đâu còn lâu mới nói”. Lập tức, Toan quay vào trong quán vơ 2 con dao bầu tiến về phía bàn anh Mạnh. Anh Mạnh cùng các bạn cầm chai rượu thủy tinh và ghế nhựa phòng thủ. Trong lúc xô xát, Toan đã dùng dao đâm anh Mạnh và một người bạn của anh này bị trọng thương. Sau đó, Toan cùng Dũng và Oanh bỏ chạy. Dọc đường, Toan vứt 2 con dao và chiếc áo mặc trên người và cùng cả bọn về nhà cháu ruột ở gần nhà mình tắm rửa, thay quần áo cho đến khi được vận động ra đầu thú. Theo Q.Minh (VNN)