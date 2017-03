Bị đâm chết vì nhắc nhở ăn nhậu khuya

Đến trưa 11-5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng do ẩu đả trong dãy trọ thuộc khu phố 1B (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Lượm (26 tuổi, quê An Giang).



Hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Vũ Hội

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 10-5, anh Lượm đến phòng trọ của một người bạn. Tại đây thấy phòng trọ của Lương Hoàng Giang (27 tuổi, quê An Giang) đang tổ chức ăn nhậu.

Lúc này anh Lượm đi qua và có lời nhắc nhở ăn nhậu đêm khuya lớn tiếng nên hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát với nhau. Trong lúc ẩu đả, Lượm bị Giang đâm trọng thương nên bỏ chạy.



Chạy được một đoạn thì nạn nhân bị ngã ngục. Những người trong dãy trọ đã đưa Lượm đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong khi đang đi trên đường.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo cho Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.