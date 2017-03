Bị đâm chết vì nhìn theo người lạ vào khu nhà trọ

Chiều 13/9, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An đang phối hợp với công an tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra vụ án mạng xảy ra tại một khu nhà trọ ở khu phố Đông Tân, phường Tân Đông Hiệp khiến một thanh niên bị đâm chết, đồng thời truy bắt nghi phạm của vụ án đang bỏ trốn.

Căn phòng trọ xảy ra vụ án

Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng 22h tối 12/9, anh Nguyễn Văn Vũ (21 tuổi, tạm trú tại thị xã Dĩ An) cùng một người em bà con đang ngồi trong phòng trọ của mình thì xuất hiện một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi vào. Thấy người lạ, anh Vũ ngó đầu ra ngoài nhìn theo thì bị tên này quay lại quát lớn “mày nhìn ai đấy?”. Bị “hỏi sốc” anh Vũ đáp lại “tao nhìn mày!”.

Từ chuyện này hai bên xảy ra tranh cãi, thanh niên lạ mặt đã chạy vào một phòng trọ vồ con dao lao đến tấn công anh Vũ. Trong lúc xô xát, anh Vũ bị đối tượng này đâm một nhát trúng ngực, em của Vũ lao vào can ngăn cũng bị đâm một nhát dao trúng người. Sau gây án tên hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường, dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Vũ đã tử vong tại bệnh viện Quân Đoàn 4 vì vết thương quá nặng.

Một số nguồn tin cho biết, hung thủ của vụ án không ở trọ tại khu vực này, thời điểm vụ xô xát xảy ra, đối tượng này đến thăm mẹ (thuê trọ cùng dãy nhà với anh Vũ), con dao gây án được xác định hắn lấy từ căn phòng này.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đã xác định được nghi phạm giết người và đang tiến hành truy bắt.

Theo Trung Kiên (Dân trí)