Bị đâm chết vì quan hệ bất chính "so le tuổi"

Nạn nhân Lê M.C. (35 tuổi), ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang đã bị Nguyễn Việt Hùng (60 tuổi), cùng ngụ tại huyện An Phú đâm trọng thương và đã tử vong tại bệnh viện.

Qua điều tra ban đầu được biết, do nghi ngờ vợ là Nguyễn Thị H. (58 tuổi) có quan hệ bất chính, nên Nguyễn Việt Hùng âm thầm theo dõi đôi tình nhân "so le tuổi" này.

Khi phát hiện vợ và nhân tình hò hẹn vào nhà trọ 423, thì Hùng xông đến đâm Chiến và rạch mặt vợ. Hung thủ bị bắt ngay sau đó.

Theo P.N (CAND)