Bi đâm hay bi trâu húc?

TAND TP.HCM vừa xử một vụ án lạ: Năm bị cáo bị quy tội giết người đồng loạt kêu oan rằng cái chết của nạn nhân không phải do họ gây ra mà do... trâu húc.

Cái chết mập mờ

Theo hồ sơ, khuya 12-7-2005, Lại Gia Vinh cùng bốn người bạn ngồi nhậu tại quán Hương Sen (xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh) với hai tiếp viên nữ. Lúc này, hai anh trai cùng người chú của các tiếp viên nữ, trong đó có anh Nguyễn Văn Sang đã đến quán gọi họ về nhà đi ngủ.

Tại quán, Vân khóc lóc không chịu về. Hai bên lời qua tiếng lại, nhóm của Vinh bèn xông vào đánh anh và chú của Vân. Vinh chạy về phía sau quán, xách ra hai con dao Thái Lan đâm anh Sang. Anh Sang bị thương, bỏ chạy ra phía sau nhà. Vinh đuổi theo một đoạn rồi quay trở lại cùng đồng bọn đánh những người còn lại. Ngay sau đó, công an xã đã có mặt bắt giữ nhóm của Vinh, đưa người bị thương đi cấp cứu và tổ chức tìm kiếm anh Sang.

Ít lâu sau, trên đường đi tuần, một tổ dân phòng thấy anh Sang tay ôm ngực chạy lảo đảo dưới ruộng nước nên đuổi theo. Đuổi kịp, họ thấy anh Sang nằm cạnh bãi phân trâu phía ngoài một chuồng trâu (cách quán nhậu khoảng 700 m) và đang kêu cứu một cách yếu ớt. Trên đường đi cấp cứu, anh đã không thể qua khỏi.

Thế rồi, Vinh và một đồng phạm bị khởi tố về tội giết người, ba bị can còn lại bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Vụ án đã kéo dài từ đó đến nay, phải trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Sang. Trong lần điều tra bổ sung sau cùng, cả năm bị can đều bị truy tố về tội giết người.

Do trâu húc?

Tại phiên xử vừa qua, luật sư của các bị cáo đã chỉ ra nhiều điểm còn lấn cấn.

Theo đó, kết quả khám nghiệm hiện trường quán nhậu không có bất cứ nghi vấn nào, còn ở chuồng trâu thì phát hiện vết máu vung vãi khắp nơi và có gạch rơi, cột ngã... Vì thế, luật sư cho rằng hiện trường chính của vụ án nằm ở chuồng trâu này và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bị trâu húc làm mất máu không hồi phục được.

Chứng minh thêm, luật sư xoáy vào những chứng cứ thu thập tại hiện trường: Các vết máu tại chuồng trâu văng tung tóe là do va đạp chứ không thể là do nạn nhân trượt ngã để lại. Quan trọng hơn, con dao gây án lại không hề có vết máu. Ngoài ra, luật sư cũng nêu nhiều chi tiết nghi vấn như nếu nạn nhân bị thương thì tại sao dân phòng là những người khỏe mạnh lại không đuổi kịp ngay? Với vết thương nặng, liệu nạn nhân có thể chạy một đoạn đường dài đến 700 m không? Vết thương trên lưng nạn nhân và nhiều chỗ khác có thể là do leo rào kẽm bị trầy xước...

Luật sư đề nghị tòa nên suy đoán theo hướng có lợi cho các bị cáo và tuyên họ vô tội.

Bị đâm?

Kịch liệt tranh luận, công tố viên đưa ra những chứng cứ khẳng định Vinh đã dùng hai con dao Thái Lan gây ra những vết thương ở vùng ngực, bụng, lưng của nạn nhân, trong đó có hai vết thương ở phổi và tim là nghiêm trọng nhất.

Theo công tố viên, các nhân chứng khai đã tận mắt nhìn thấy nạn nhân ôm bụng từ từ ngã khụy xuống sau khi bị Vinh đâm và có nhìn thấy vết máu ở hai con dao. Viện cho rằng việc hai con dao không dính máu khi được thu thập tại quán nhậu có thể là do ai đó đã tác động đến. Mặt khác, việc luật sư cho rằng nạn nhân bị trâu húc là vô lý bởi trên sừng trâu không hề có vết máu. Theo lời khai của chủ nhà thì các con trâu được cột lại bằng sợi dây rất ngắn nên khó có khả năng xoay chuyển tư thế để húc người.

Ngoài ra, theo lời các dân phòng, khi đuổi kịp anh Sang gần chuồng trâu thì chỉ trong khoảng 15 giây họ đã nghe anh kêu cứu. Với khoảng thời gian tích tắc đó, làm sao kịp xảy ra cảnh trâu húc nạn nhân văng ra? Hơn nữa, vết thương ở vách cơ tim dẫn đến cái chết được giám định là do vật sắc nhọn nên việc suy diễn bị trâu húc là không có cơ sở.

Đồng tình, tòa nhận định Vinh khai uống rượu quá nhiều nên không nhớ là đã đâm chém nạn nhân bao nhiêu nhát. Vì vậy, các vết thương dẫn đến cái chết của Sang là do Vinh và các đồng phạm gây ra chứ không phải do tác động nào khác. Vì thế, tòa đã tuyên phạt Vinh án tù chung thân, bốn bị cáo còn lại từ bốn năm đến 18 năm tù về tội giết người.

Sau phiên xử, thân nhân các bị cáo khẳng định sẽ kháng cáo kêu oan. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.