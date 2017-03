Bị đâm rách mặt vì giúp người khác khuyên con bỏ chơi bời

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều 8/7, Lê Thị Huyền Trân (SN 1995, trú tổ 16, phường Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai) cùng với 1 người bạn đến nhà bà Lê Thị Phương (40 tuổi, trên đường Bà Triệu, TP.Pleiku) chơi.

Sau đó, bà Phương nhờ Trân gọi điện nói với Hồng (SN 1997, trú đường Phù Đổng, TP.Pleiku) là bạn của con gái bà tên Đồng Thị Kim Phượng (SN 1997) với nội dung đừng dụ dỗ con bà đi chơi nữa. Được nhờ, Trân đã gọi điện nói chuyện với Hồng, dẫn đến cả 2 cãi lộn trên điện thoại.

Để minh oan cho con mình rằng tự Phượng bỏ nhà đi chơi chứ không phải do Hồng rủ, chiều cùng ngày, Hồng cùng mẹ đến gặp mẹ con bà Phương, Trân và bạn Trân tại quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Phù Đổng, TP.Pleiku, nơi Phượng đang làm) để “3 mặt một lời”. Tại đây, giữa bà Phương và Hồng cùng mẹ đã xảy ra cãi lộn, Trân đã vào can thì bị hai mẹ con Hồng lao vào đánh.

Trân với các vết thương trên cơ thể

Thấy vậy, Phượng không những không bênh mẹ mình mà đã chạy vào trong phòng pha chế cà phê của quán lấy 1 con dao ra đâm vào đầu, rạch vào mặt và cơ thể Trân. Thấy Trân bị chảy máu nên bạn Trân vào can, liền bị Phượng cầm dao rượt theo để đòi đâm. Sau đó, Trân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu với vết rạch được khâu 7 mũi trên mặt và một số vết thương trên đầu và tay.

Công an phường Phù Đổng cho biết, chiều tối ngày 9/7, mẹ con Phượng đã lên Công an phường để lấy lời khai. Hiện công an phường đang điều tra, làm rõ sự việc.

