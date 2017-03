Bị đâm thủng bụng vì tranh chấp lối đi

16h30 ngày 6-10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông, TP Hà Nội nhận được tin báo tại số nhà 61, đường Trương Công Định, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích. Hậu quả, một nam thanh niên bị đâm thủng bụng. Ngay lập tức, chỉ huy công an quận Hà Đông chỉ đạo Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp cùng Công an phường Yết Kiêu xuống hiện trường, điều tra làm rõ. Ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ phát hiện nạn nhân là anh Trần Đại An, SN 1986, HKTT tại xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội bị nhiều vết đâm, chém ở người, máu chảy lênh láng. Thấy nạn nhận bị thương nặng, lực lượng công an đã cùng người dân đưa anh An đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Triển khai lực lượng thu thập các tài liệu, chứng cứ, các điều tra viên Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an quận Hà Đông đã làm rõ. Ngày 6-10, ông Phạm Quang Tiến, SN 1955 - chủ số nhà 61, đường Trương Công Định, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông thuê một số thợ đến xây cổng vào ngõ. Trong khi đó, ngõ này đang có sự tranh chấp giữa ông Tiến với chủ số nhà 59 là anh Trần Hữu Thọ ở kế bên. Đến khoảng 16h cùng ngày, anh Trần Quốc Tuấn Trung, SN 1979, HKTT tại khu Hà Trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội - em trai của anh Thọ đến chơi, thấy ông Tiến đang chỉ đạo nhóm thợ xây cổng, anh Trung yêu cầu tổ thợ không được tiếp tục xây và chửi mắng ông Tiến.

Thấy Trung nhỏ tuổi mà dám hỗn láo với mình, ông Tiến chửi lại và lấy gậy gỗ đánh anh Trung. Lúc này, Phạm Đình Lân, SN 1985, HKTT tại thôn Tự Thôn, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - con rể ông Tiến đến chơi đang ngủ cùng con và vợ là chị Phạm Thị Thúy, SN 1984 trong nhà ông Tiến nghe tiếng chửi bới ầm ỹ và tiếng bố vợ kêu “Nó đánh chết tao rồi…” nên vội vàng chạy ra xem. Thấy ông Tiến đang ngồi bệt dưới đất, Lân chạy lại đỡ bố vợ dậy đi vào phía trong.

Lúc quay ra, thấy vợ mình và anh Trung đang lấy gạch ném nhau, Lân xông tới đấm hai cái vào mặt anh Trung. Bị đánh đau, anh Trung bỏ chạy vào nhà. Lúc này, chị Lê Thị Phương, SN 1984 - vợ của anh Trần Hữu Thọ liền gọi điện cho chồng và em chồng là anh Trần Đại An về. Dù vậy, anh Thọ, anh Trung vẫn bị người nhà ông Tiến đánh cho phải bỏ chạy vào nhà đóng cửa lại. Thấy vợ mình bị anh An dùng gạch ném vào người, Phạm Đình Lân chạy vào nhà bố vợ lấy dao xông vào đâm anh An.

Được mọi người can ngăn, nhưng Phạm Đình Lân cũng đã kịp đâm anh Trần Đại An đứt 2 xương sườn; rách gan; rách dạ dày… Thấy em trai mình bị đâm trọng thương, anh Trung lấy hai dao chọc tiết lợn chạy ra “trả thù” cho anh An nhưng rất may được mọi người kịp thời can ngăn. Sau khi đâm anh Trần Đại An trọng thương, thấy anh An gục xuống, Phạm Đình Lân lo sợ, giục người nhà của mình cùng người nhà anh An phối hợp cùng lực lượng công an đưa anh An đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh An đã được các bác sỹ bệnh viện Đa khoa Hà Đông chuyển lên bệnh viện Việt Đức để tiếp tục chữa trị.

Chiều 12-10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Đình Lân về hành vi cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra làm rõ.

