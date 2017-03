Bị đánh bất động vì cầm dao cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ. Clip: Xuân Ngọc thực hiện.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, có một nam thanh niên theo mô tả nhân dạng của người dân là đeo kính cận, che mặt bằng khẩu trang, đeo găng tay, mặc quần tây, áo khoác da… đi vào tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ. Lúc này trong tiệm vàng có hai nữ nhân viên trông coi và khá vắng khách.

Ban đầu người nam thanh niên hỏi mua vàng. Bất ngờ người này rút dao dí về phía hai nữ nhân viên yêu cầu giao tiền vàng ra. Tuy nhiên hai nữ nhân viên la lớn lên.

Nghe tiếng truy hô, nhiều người dân xung quanh đã chạy đến. Lúc này người thanh niên từ bỏ ý định cướp, chạy ra ngoài, leo lên xe gắn máy định tẩu thoát. Người dân kịp thời bao vây, tước hung khí và đã khống chế người thanh niên. Trong lúc bị khống chế, người thanh niên bị dân chúng tấn công thương tích và nằm bất động dưới đất.



Hiện trường người thanh niên bị người dân khống chế

Nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt giải quyết. Một nguồn tin cho biết đối tượng bị đánh tên là Trần Trí Lương (SN 1978, ngụ quận 10). Hiện người này đã được công an đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Ngoài ra, công an có thu giữ tang vật như dao, xe gắn máy…



Hiện trường vụ cướp tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ. Ảnh: Xuân Ngọc



Lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo nhiều người dân và các nhân viên tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ, người thanh niên nói trên khá quen mặt. Theo họ, người thanh niên này đã nhiều lần đến tiệm vàng hoặc lảng vảng phía trước, nghi vấn là nghiên cứu mục tiêu trước khi gây án.