Bị đánh chết vì không ăn được tai heo nhiều mỡ

(PLO)- Ngày 16-12, Công an huyện Đắk Đoa cho biết vừa bàn giao hai nghi phạm cùng quê Nghệ An là Đặng Văn Thống và Vi Đình Khai cho PC45 Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.