Bị đánh chết vì vô cớ chích điện người khác

Ngày 10-9, cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP HCM, cho biết đã ra tạm giữ hình sự Trần Quang Khoa và Võ Thành Long (cùng SN 1991, cùng ngụ huyện Củ Chi) để tiếp tục điều tra hành vi “giết người”. Riêng Nguyễn Văn Phong (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) được cho tại ngoại, xử lý sau.



Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 11 giờ ngày 8-9, Phong tổ chức sinh nhật cho con tại nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi và có mời Khoa, Long cùng một số bạn đến chung vui.



Khoảng 13 giờ cùng ngày, Long và Khoa dẫn xe ra về thì gặp Nguyễn Đức Minh (SN 1984), Lý Hoàng Thông (SN 1993), Huỳnh Tấn Tài (SN 1998, cùng ngụ huyện Củ Chi) điều khiển xe máy ngang qua.



Thấy người lạ nhìn, nhóm của Thông cho là nhìn đểu nên quay xe lại dùng roi điện chích Khoa. Bức xúc trước việc bạn mình vô cớ bị tấn công, Phong từ trong nhà lao ra cùng với Long đánh trả nhóm Thông. Minh thấy bạn bị đánh nên bỏ chạy bộ được khoảng 200 m thì bị nhóm Phong đuổi kịp dùng vỏ chai bia, gậy gỗ đánh vào đầu.



Ngay sau đó Minh được chở đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong do chấn thương khá nặng. Đến ngày 10-9, Phong, Khoa và Long tới Công an huyện Củ Chi để đầu thú.





Theo Y. Thanh (NLĐO)