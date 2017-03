Bị đánh gãy tay vì thắc mắc quà từ thiện?

Ông Khuân kể: “Bữa đó có đoàn về phát quà hỗ trợ, trị giá 500 ngàn đồng/suất. Trong đó có 20kg gạo, một thùng mì tôm và 100 ngàn tiền mặt. Nhà tôi lốc ngói thì không được, trong khi một số nhà bị gãy vài cây chuối thì lại được nhận quà hỗ trợ. Tôi thắc mắc thì ông Quân cùng với ông Đinh Văn Chu (Trưởng thôn Phú Tân) đến nhà, còng tay và đánh đập tôi trong khi vợ con tôi đi vắng. Sau đó họ giải tôi lên hội trường thôn đánh tiếp, mặc dù tôi không có bất cứ hành vi chống cự nào”.



Ông Nguyễn Văn Khuân với cánh tay trái bị đánh gãy

Chứng kiến việc ông Quân dùng vũ lực với ông Khuân, ông Nguyễn Văn Hánh (69 tuổi, ở gần nhà ông Khuân) bức xúc: “Bữa đó nghe thấy tiếng kêu cứu bên nhà chú Khuân, tôi liền chạy sang thì thấy ông Quân cùng ông Chu đang còng tay, đánh đập chú ấy nên tôi can ngăn. Sau đó ông Quân lại giải chú Khuân lên hội trường thôn và tiếp tục đánh đập. Tôi là người đã có tuổi nhưng thấy họ làm vậy là không được. Bà con ở đây ai cũng nghèo khổ cả, nhiều lúc gạo cũng không có mà ăn”.

Cùng chứng kiến việc ông Quân đánh ông Khuân, anh Nguyễn Tiến Vĩnh (46 tuổi, trú cùng thôn) cho hay: “Lúc đó tôi thấy ông Khuân bị khóa tay treo trên song cửa sổ của hội trường thôn, mặt thì chảy máu nhìn thương lắm. Ông Khuân mở miệng định nói câu gì đó thì ông Quân lại xông vào đánh đấm. Tôi muốn vào can nhưng lại sợ ông Quân đánh”.

Người dân ở đây tỏ thái độ rất bức xúc đối với hành động, cách làm việc của ông Quân, họ nói với PV: “Chú thương bà con thì giúp phản ánh với cấp trên chứ bà con khổ lắm! Ông Quân là cán bộ xã mà cư xử thô lỗ, hễ động cái là ông ta đánh với đấm, có người bằng tuổi cha, tuổi chú của ông ông cũng đánh”.

Ông Lê Xuân Tùng - Trưởng công an xã Kỳ Phú - cho biết: Hôm đó có đoàn từ thiện Hội Phật giáo về hỗ trợ quà bão lụt cho bà con và do chính cấp ủy của các thôn phát. Xã Kỳ Phú có 250 hộ được nhận quà hỗ trợ, trong đó thôn Phú Tân là 35 suất, hộ nào bị vỡ 5 viên ngói trở lên mới được nhận quà hỗ trợ. Tối cùng ngày, ông Tùng nhận được điện thoại từ ông Quân báo là có ông Khuân chửi bới. Ông Tùng bảo với ông Quân là xử lý cho khéo, giải thích cho họ hiểu, ông Quân bảo đã xử lý. Còn công an xã không hề biết sự việc ông Khuân bị công an viên Quân đánh. Ông Tùng tỏ ra bất ngờ khi được PV cho biết thông tin ông Khuân bị ông Quân đánh gãy tay, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh.

Tại phòng làm việc của ban công an xã, ông Quân cho hay: “Hộ ông Khuân bị vỡ có 2 viên ngói Fibro xi-măng, nên không nằm trong danh sách được nhận quà. Còn việc ông Khuân nói tôi đánh ông ấy là không đúng, tôi chỉ bạt tai ông ấy một cái mà thôi”.

Trao đổi với chúng tôi, đại úy Nguyễn Phi Hải - Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh - cho biết: “Chúng tôi chưa nhận được báo cáo của Công an xã Kỳ Phú về sự việc này. Đây là vấn đề nghiêm trọng, chúng tôi sẽ kiểm tra và nếu có sự việc đúng vậy thì sẽ xử lý nghiêm”.



Theo QUỲNH TRANG (CATP)