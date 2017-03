Bị đánh khi hỏi nợ, gọi trai làng mang tuýp sắt tới “xử” đối thủ

Nhóm 11 thanh niên mang tuýp sắt, gạch đá đuổi đánh người, đập phá xe máy bị triệu tập tới cơ quan công an Chiều 7-3, Đại úy Nguyễn Trường Thi, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Đình Phúc (25 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (16 tuổi, đều ngụ xã Đức Lập, huyện Đức Thọ) cùng 9 người khác để làm rõ về hành vi cố ý phá hỏng tài sản người khác. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 6-3, anh Đoàn Xuân Đạt (23 tuổi, trú xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ) cùng Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Thanh Tùng và một số người bạn nữa tới hát tại quán karaoke Hải Giang (xã Tùng Ảnh). Trong lúc hát, Nguyễn Đình Phúc đã nhắc tới việc một người trong nhóm hát có nợ anh ta 1 triệu đồng. Bị hỏi nợ giữa chỗ đông người lại sẵn hơi men trong người, những người kia đã cay cú rồi đuổi đánh Phúc và Tùng. Sau khi chạy thoát, Phúc và Tùng về nhà gọi thêm 9 thanh niên cùng xã (độ tuổi từ 17-22) cầm tuýp sắt, gạch đá lên tìm nhóm thanh niên đuổi đánh mình để trả thù. Khi phát hiện thấy anh Đoàn Xuân Đạt đang điều khiển xe máy di chuyển về nhà, cho rằng lúc nãy anh này có lời qua tiếng lại với mình nên nhóm của Phúc đã dùng xe máy đuổi theo để đánh. Quá hoảng sợ, lái xe chạy được khoảng 700 m, anh Đạt đã vứt xe giữa đường rồi chạy bộ vào nhà dân gần đó lẩn trốn. Tức tối vì không đuổi được, 11 người kia đã dùng tuýp sắt, gạch đập và phá hỏng chiếc xe máy Honda Wave do anh Đạt vứt lại. Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã có mặt tại hiện trường thu giữ tang vật, triệu tập các đối tượng để xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản.