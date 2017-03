Bị đánh nhập viện vì ăn trộm rau

Nạn nhân là Luyện Văn Tuyên (29 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) bị đánh bị thương ở đầu. Tuy nhiên, sau khi được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cấp cứu, Tuyên đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, Tuyên và vợ chồng anh Nguyễn Minh Hùng (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) cùng hành nghề mua bán rau ở chợ đầu mối Tân Biên. Thời gian gần đây, anh Hùng thường bị mất hàng chục ký rau và nghi Tuyên là người lấy nên theo dõi.



Công an mời Hùng về trụ sở để lấy lời khai

Khoảng 5 giờ 30 ngày 15-8, lợi dụng mất điện, Tuyên đến xe ba gác của Hùng lấy trộm rau thì bị phát hiện. Ngay lập tức, Hùng lấy khúc gỗ đánh Tuyên bị thương. Phát hiện sự việc người dân các tiểu thương đã vào can ngăn và đưa Tuyên đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Biên đã đến hiện trường lập biên bản và mời Hùng về trụ sở công an phường lấy lời khai. Công an phường Tân Biên cũng đang tiến hành mời Tuyên lên làm việc để điều tra làm rõ.