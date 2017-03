Bị đánh thuốc mê, cướp tiền trên máy bay?

Cho tới tối, hành khách này vẫn đang nằm tại khoa nhiễm Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương để theo dõi và chờ kết quả xét nghiệm về nghi vấn bị “đầu độc” trên chuyến bay để cướp tài sản.

Nạn nhân khai báo bị đầu độc

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, lúc 10 giờ 35 ngày 8-4, khi máy bay Airbus A320 của JP hạ cánh và chạy vào chỗ đậu, chị N.T.T. (28 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) vẫn ngủ mê man, phải có người gọi dậy.

Theo một tiếp viên, khi chị T. ra khỏi máy bay thì thấy chị T. khóc. Tại nhà ga sân bay, nhân viên mặt đất của JP cũng thấy chị T. ngồi khóc, đến hỏi thăm thì chị T. không trả lời mà chỉ biết khóc.

Mãi cho đến khi người nhà của chị T. tới mới biết chị T. bị mất tiền để trong túi xách mang theo người khi ngồi trên máy bay.

Nguồn tin từ lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc chị T. bị đánh thuốc mê, cướp tài sản trên máy bay, lực lượng an ninh sân bay nhanh chóng chuyển hồ sơ cho Công an P.2, Q.Tân Bình thụ lý.

Tuy nhiên, khi lực lượng an ninh sân bay cùng thân nhân của chị T. tới trụ sở công an phường, chị T. có thái độ không muốn vào trụ sở.

Người thân của chị phải dìu từ xe vào trụ sở, vào tới nơi chị T. kêu mệt, lại quay ra xe nằm ngủ.

Sau khi ngủ, chị T. trở vào, theo các cán bộ công an là rất tỉnh táo. Các cán bộ công an đề nghị chị T. hợp tác, khai báo diễn biến việc bị chuốc thuốc mê hay đầu độc.

Ngoài việc khai báo lúc trên máy bay có hai người đàn ông ngồi bên cạnh mời chị T. uống một chai nước suối, sau khi uống xong không còn biết gì nữa, chị T. chỉ có câu trả lời “No biết! No trả lời!” cho mọi câu hỏi khác, sau đó khóc lóc, kêu buồn ngủ và lại ra ôtô nằm.

Nhiều điều khó hiểu

Các cán bộ của Công an P.2 và cảnh sát hình sự Công an Q.Tân Bình cùng người nhà đưa chị T. tới Bệnh viện Q.Tân Bình, Bệnh viện Thống Nhất, cuối cùng là Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương để làm các xét nghiệm.

Trong suốt hành trình từ trụ sở Công an P.2 tới các bệnh viện, chị T. thường xuyên kêu người thân đưa về nhà, không có bệnh gì nên không phải vào viện.

Tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, một điều dưỡng cho biết chị T. có thái độ không hợp tác với các bác sĩ, không chịu lấy mẫu xét nghiệm và luôn miệng đòi đưa thuốc để uống cho... chết luôn.

Chiều qua, anh Đ. (chồng chị T.) cho biết vợ chồng anh chị dự định mua một ngôi nhà tại Đông Hòa (thị xã Dĩ An, Bình Dương), chị T. về quê để mang tiền vào thanh toán tiền nhà.

“Giờ vợ tôi còn hoang mang lắm, không tỉnh táo nên không thể trả lời gì được. Nhưng việc vợ chồng tôi mất 900 triệu đồng là rõ rồi đó, mong công an sớm tìm ra” - anh Đ. nói.

Theo tìm hiểu, chị T. làm thủ tục hàng không, ngồi tại số 7B (ghế ngồi ở giữa), bên cạnh hai người đàn ông. Hai nam hành khách này đều là người trước đó mua vé máy bay từ TP HCM ra Vinh và ngày 8-4 quay trở lại.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an Q.Tân Bình liên lạc qua điện thoại và trực tiếp trao đổi với hai hành khách trên.

Hầu hết các kết quả xác minh cho thấy đây là những hành khách có uy tín, địa vị và kinh tế ổn định, không có dấu hiệu nghi vấn.

Bộ phận an ninh soi chiếu sân bay Vinh cũng báo cho đại diện JP về việc xem lại hình ảnh lưu trên hệ thống, qua đó xác định không có dấu hiệu nào cho thấy trong các hành lý xách tay giống như của chị T. có nhiều tiền.

Hơn 20g cùng ngày, nguồn tin từ Công an Q.Tân Bình cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy trong cơ thể chị T. không có bất kỳ loại chất độc, chất gây mê nào.