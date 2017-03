Bị đánh trọng thương vì... đi xe không bật đèn

Ngân Văn Thảo sau hơn nửa tháng điều trị tại BVĐK Nghệ An vẫn chưa thể bình phục vì vết thương quá nặng

Nhận phản ánh từ phía gia đình nạn nhân, sáng ngày 18/3, PV đã có mặt tại Khoa Răng hàm mặt - BVĐK Nghệ An tìm hiểu về một vụ ẩu đả giữa hai nhóm trai làng. Nạn nhân là anh Ngân Văn Thảo (SN 1985, trú xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An), hiện đang điều trị tại bệnh viện kể lại: Tối ngày 3/3, sau giờ làm việc tại một xưởng gỗ, Thảo cùng với Lương Văn Thủy và một người bạn tên Tâm đi trên một xe máy về nhà. Khi đi qua làng Việt Hương (xã Châu Hội), nhóm của Thảo bị một nhóm thanh niên khác khoảng chừng 14-15 người chặn lại.

Một người trong nhóm hỏi Thảo đi đâu, sao đi về tối không bật đèn xe, Thảo nói đèn bị hỏng. Nhóm kia kiểm tra thấy đèn hỏng thật nên cho đi. Tuy nhiên vừa đi được một đoạn thì nhóm của Thảo bị gọi lại. Nhóm người kia bất ngờ xông vào đánh đấm túi bụi. Do bị đánh đau quá, Thủy và Tâm bỏ chạy. Thảo vì không dám bỏ lại xe nên bị đánh trọng thương. Một thanh niên trong nhóm kia dùng một viên đá lớn đánh thẳng vào cằm, quai hàm Thảo khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thảo cho biết trước khi bị đánh ngất có nhận ra hai người tên Toàn (còn gọi là Toàn Ngà) và Quang Anh thuộc nhóm thanh niên làng Việt Hương đã đánh mình.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 5/3, gia đình Thảo đã báo cáo toàn bộ lên công an xã Châu Hội. Sau đó, Công an xã Châu Hội cũng đã cắt cử cán bộ đến lấy thông tin, tuy nhiên đã nửa tháng trôi qua, phía công an vẫn chưa có kết luận gì.

Chiều ngày 18/3, trao đổi với PV, thượng tá Thái Doãn Hiệu - Trường Công an huyện Quỳ Châu - cho biết, vụ việc nói trên là có thật, hiện công an huyện đang cho cán bộ triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ.

Theo Nguyễn Phê - Hoàng Lam (Dân trí)