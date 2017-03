Bị đánh trọng thương vì nhắc nhở tiệm cắt tóc gây ồn ào

(PL)- Công an TP Vinh (Nghệ An) đang triệu tập các nghi can liên quan để điều tra làm rõ vụ ông Lê Thanh Chiến (cán bộ Đội Quy tắc trật tự đô thị phường Hưng Bình, TP Vinh) bị đánh trọng thương khi đang nhắc nhở tiệm cắt tóc Nghĩa (106 Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình) không gây ồn ào.

Trước đó, ngày 2-7, UBND phường Hưng Bình nhận được phản ánh của người dân về việc tiệm cắt tóc Nghĩa khai trương mở loa ầm ĩ, dựng bàn ghế trên vỉa hè gây mất trật tự đô thị. Người tham gia giao thông hiếu kỳ dừng xe dưới lòng đường để xem gây ách tắc giao thông. Chủ tịch UBND phường Hưng Bình yêu cầu Đội Quy tắc trật tự đô thị phường đến vãn hồi, đảm bảo trật tự. Ông Chiến cùng cán bộ Đội Quy tắc trật tự đô thị phường xuống cửa hàng này để nhắc nhở, đề nghị chủ tiệm tắt loa đài để đảm bảo trật tự. Tuy nhiên, lúc này một nhóm thanh niên ở tiệm cắt tóc này đã xông vào đánh hội đồng, dùng chai bia đập vào đầu ông Chiến khiến ông này gục tại chỗ. Ông Chiến được đưa đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Công an phường Hưng Bình đã tạm giữ bàn ghế, loa đài tại tiệm cắt tóc Nghĩa để phục vụ điều tra. Đ.LAM