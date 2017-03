Bị đánh tử vong vì cứu em trai

Đại tá Cao Tiến Mai, trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), cho biết đang triệu tập 6 nghi can để điều tra làm vụ án mạng khiến Phan Hữu Quân (26 tuổi, trú tại xã Xuân Lâm, Nam Đàn) tử vong.

Cơ quan điều tra xác định, chiều 31/1 tại một đám rước dâu ở xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Trong số đó có Phan Hữu Quỳnh bị nhóm thanh niên xã Nam Lĩnh đuổi đánh phải tháo chạy.

Nghe tin, Phan Hữu Quân (anh trai Quỳnh) chạy đi tìm em thì gặp nhóm thanh niên xã Nam Lĩnh đang truy sát em trai mình nên lao vào tấn công. Quân bị nhóm đối thủ dùng gậy gỗ đánh bất tỉnh tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Gây án xong nhóm thanh niên này bỏ đi.

"Nạn nhân được xác định tử vong do vỡ hộp sọ. 6 nghi can bị triệu đều trú tại xã Nam Lĩnh có tuổi đời còn rất trẻ. Bước đầu nhóm này khai dùng gậy gỗ đánh vào đầu nạn nhân. Hiện chiếc gậy gây án vẫn chưa tìm thấy, cơ quan điều tra đang làm rõ danh tính người trực tiếp gây án", đại tá Mai cho biết.