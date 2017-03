Bị đánh vỡ đầu vì... chặt 3 cây chuối

Anh Nguyễn Xuân Thường đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An với 1 nửa thân hình bị liệt.

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, chị Nguyễn Thị Hạnh (trú xóm 4, xã Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An) trình bày, gia đình chị với gia đình Nguyễn Thị Kính vốn là hàng xóm liền kề nhau. Trước đó, giữa 2 gia đình đã có xích mích mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai nhưng đã được chính quyền hòa giải.

Vừa rồi, gia đình chị Kính có nhờ đi qua vườn chị Hạnh để vận chuyển đất nâng vườn. Vì tình làng nghĩa xóm nên gia đình chị Hạnh cũng đồng ý. “Khi đổ đất, họ gạt cả đất lên phần diện tích vườn nhà tôi rồi trồng chuối lên. Chiều ngày 22/9, chồng tôi có sang nhà gặp anh Nguyễn Xuân Sáng (chồng chị Kính) yêu cầu không được đổ đất lên vườn thì chị Kính ra chửi bới. Chồng tôi có nói là sẽ đào lại mương nước ngày trước là ranh giới phân định giữa 2 nhà rồi đi về”, chị Hạnh kể.

Sáng ngày 23/9, anh Nguyễn Văn Thường - chồng chị Hạnh nhờ em trai là Nguyễn Xuân Bình sang phụ giúp đào tìm lại mương nước cũ. “Khi đó khoảng 7h30, hai anh em đang đào đất thì chị Kính cầm xẻng đi ra vườn. Giữa chị Kính và anh Thường có cãi vã qua lại với nhau về chuyện đất đai. Anh Thường cầm con dao chặt đứt 3 cây chuối mà anh ấy cho rằng nhà chị Kính đã trồng trên đất của mình.

Chị Nguyễn Thị Hạnh - vợ nạn nhân thường trao đổi với PV.

Khi anh Thường đang cúi xuống thì chị Kính cầm cái xẻng đánh vào đầu, vào ngực khiến anh Thường ngã xuống đất. Tôi thấy máu từ đầu anh Thường chảy xuống đầm đìa. Anh ấy kêu, một bên tay chân không cử động được. Cả nhà vội đưa anh Thường đi cấp cứu”, anh Bình cho biết.

Sau khi kiểm tra vết thương cho anh Thường, Bệnh viện Nghi Lộc chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Tại đây, anh Thường được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, tụ máu não, một mẩu xương sọ găm vào não. “Thấy tình trạng của anh Thường quá nặng nên gia đình xin chuyển ra Hà Nội cấp cứu nhưng phía nhà chị Kính ngăn cản. Đêm 23/9, khi ra đến nơi thì chồng tôi được các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu. Sau 5 ngày điều trị, thấy sức khỏe có khá hơn nên gia đình xin chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh để tiện chăm sóc”, chị Hạnh kể tiếp.

Theo người nhà anh Thường, sau khi sự việc xảy ra, Ban Công an xã Nghi Yên và đại diện Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc. Sau đó gia đình cũng có đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích của chị Nguyễn Thị Kính gửi Công an huyện Nghi Lộc.

Lá đơn tố cáo của gia đình nạn nhân Thường gửi Công an huyện Nghi Lộc.

“Điều khó hiểu là từ đó đến nay đã hơn nửa tháng nhưng không thấy phía công an có động tĩnh gì. Chồng tôi thì giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng một nửa thân người vẫn bị liệt. Trong khi đó phía nhà chị Kính lại bỏ mặc, không quan tâm hay có bất kỳ hỗ trợ gì trong quá trình chạy chữa cho anh Thường lại còn thách thức gia đình chúng tôi”, chị Hạnh bức xúc.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Nguyễn Xuân Thường khá tỉnh táo tuy nhiên chỉ có thể gật hoặc lắc đầu khi chúng tôi hỏi chuyện. Bác sỹ Hoàng Hoa Thám - Trưởng khoa Thần kinh – cột sống, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, cho biết: Hiện tại bệnh nhân tỉnh, vết mổ trên đầu đang liền sẹo, một nửa người phía bên phải bị liệt.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho hay: Hôm xảy ra sự việc Công an huyện Nghi Lộc đã lập hồ sơ ban đầu, hiện đang chờ thủ tục giám định thương tích của bị hại Nguyễn Xuân Thường. Lý giải cho việc đến thời điểm này vẫn chưa có quyết định khởi tố vụ án, theo Đại tá Trần Sỹ Phàng thì phải chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tích của bị hại để xem có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không.

Theo Hoàng Lam (Dân trí)