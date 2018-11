Bị dọa chém, tài xế container quỳ lạy giữa đường

xe đầu kéo là Trần Duy Hưng (37 tuổi, ngụ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), Nguyễn Thanh C. (44 tuổi, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đến để làm rõ vụ việc Ngày 26-11, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã mời hai tài xếxe đầu kéo là Trần Duy Hưng (37 tuổi, ngụ phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), Nguyễn Thanh C. (44 tuổi, ngụ phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đến để làm rõ vụ việc quỳ lạy giữa đường gây xôn xao mạng xã hội.



Tài xế C. rời cabin và quỳ lạy Hưng giữa đường. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 24-11, tài xế hai xe đầu kéo 43X-8617 và 43H-5989 chạy trên đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra mâu thuẫn về việc chạy xe lấn làn.



Đến đường Trường Chinh (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), tài xế Hưng vượt lên chặn xe tài xế C. lại. Hai xe chắn ngang đường khiến nhiều xe chạy cùng chiều không thể lưu thông.



Cây rựa tài xế Hưng dùng để dọa.

Lúc này, Hưng xách một cây rựa cán dài đến buộc C. xuống xe, quỳ dưới đường để xin lỗi. C. làm theo, liên tục lạy Hưng. Trước khi bỏ đi, Hưng còn dùng rựa gõ vào đầu C. khiến nạn nhân bị xây xát nhẹ.



Toàn bộ hành vi dùng rựa dọa đã được một người đi đường quay lại và đưa lên mạng xã hội.



Hai xe dừng giữa đường gây cản trở giao thông.

Sau đó, Công an quận Cẩm Lệ đã trích xuất camera trên đường và xác định được tài xế, mời đến làm việc.

Công an đang xem xét để xử lý các hành vi của tài xế Hưng.