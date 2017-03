Bị đòi nợ, “khoắng” 250 triệu đồng của người bạn cùng xóm trọ

Ngày 17/2, Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, Nguyễn Thị Khuyến (23 tuổi), thường trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội đang được hoãn thi hành án về hành vi trộm cắp tài sản do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó (giáp Tết Quý Tỵ), chị Phạm Thị Oanh (19 tuổi), thuê trọ tại khu vực phường Tứ Liên đến Công an phường trình báo về việc mất 250 triệu đồng. Nhận được trình báo, Công an phường nhanh chóng điều tra và Khuyến - hàng xóm rất thân của gia đình chị Oanh không có mặt tại nơi cư trú.

Sáng 6/2 (tức 26 tháng Chạp năm Nhâm Thìn), khi Khuyến cùng chồng trở về phòng trọ đã bị Công an yêu cầu lên trụ sở Công an. Tại cơ quan Công an, Khuyến đã thành khẩn khai nhận, do nợ nần chồng chất, bị chủ nợ hối thúc trả tiền nên trưa 5/2, Khuyến rủ chị Oanh đi sắm Tết, phát hiện chị này để một lượng tiền lớn trong cốp xe đạp điện đã nảy sinh ý định trộm cắp.



Đối tượng Khuyến khai nhận hành vi phạm tội.

Chiều cùng ngày, sau khi cùng chị Oanh đi chợ Tết về, thấy chị Oanh dựng xe ngoài cửa phòng, chìa khóa để dưới sàn nhà Khuyến giấu chìa khóa, rồi về phòng lấy túi ra trộm tiền. Sau khi lấy được 250 triệu đồng không bị phát hiện, Khuyến nói với chị Oanh phải ra ngoài, rồi gọi điện thoại cho chồng đến đón về quê. Trên đường về, Khuyến ghé qua một vài chủ nợ, trả 100 triệu đồng. Số tiền còn lại cô ta mang về quê cất giấu. Công an phường Tứ Liên phối hợp với Công an xã Cát Quế, huyện Hoài Đức đã thu hồi toàn bộ số tiền trả lại cho bị hại.



Theo Hiền Thanh (CAND)