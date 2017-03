Bị đốt xe, đánh trọng thương vì trộm chó

Một kẻ đã chạy thoát vì trên tay lăm lăm một con dao để đe dọa, chống lại người truy đuổi; người còn lại là Trần Việt (22 tuổi, ở tổ 5, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum) đã bị người dân bắt giữ và đánh trọng thương, sau đó được Công an tỉnh Kon Tum đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.



Theo các bác sĩ, Việt bị thương ở vùng đầu, mặt do bị đánh. Tại hiện trường, chiếc xe máy biển số 82K4-0967 của hai kẻ trộm chó bị đốt cháy rụi, bên cạnh là một súng cao su và bả chó. Vụ việc đang được công an làm rõ.



Theo Trùng Dương (TNO)