Bị đuổi việc, đâm đồng nghiệp để trả thù

Cơ quan CSĐT - Công an quận 9, TP HCM vừa hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hoàng Huy Lợi (25 tuổi, ngụ xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội "cố ý gây thương tích". Theo điều tra, Lợi và anh Cao Thế Bách (21 tuổi, ngụ Quảng Bình) cùng làm công nhân tại xưởng nước đá ở phường Tân Phú, quận 9.

Trong quá trình làm việc, Lợi và Bách thường xuyên mâu thuẫn, gây gổ với nhau. Đầu tháng 4/2012, Cao Thế Bách nhờ một người tên Lam (chưa rõ lai lịch) đánh nhau với Lợi. Biết được sự việc này nên ông Lê Thanh Hải, quản lý công nhân tại cơ sở trên cho cả hai nghỉ việc, tuy nhiên do chưa tìm được việc làm nên Lợi và Bách vẫn được cư ngụ tại phòng trọ của cơ sở nước đá để kiếm việc làm.

Đến khoảng 22h30' ngày 21/4, Lợi đi chơi về ngang qua phòng anh Bách, thấy người này đang nằm ngủ trên võng liền nảy sinh ý định trả thù. Lợi liền xuống bếp ăn tập thể trong khu nhà trọ lấy con dao gọt trái cây rồi đột nhập vào phòng anh Bách đâm vào cổ người này một nhát rồi tẩu thoát.

Đang ngủ bị đâm, anh Bách tỉnh giấc truy hô, sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn Lợi, sau khi gây án bỏ trốn. Đến ngày 13/8, Lợi mới đến Công an đầu thú. Theo giám định, anh Bách bị đứt động mạch sống, đứt tĩnh mạch cảnh ngoài… với thương tật 12% vĩnh viễn.





