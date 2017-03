Bị ép quan hệ tình dục, bé gái không biết có thai

Trong phiên tòa giữa tháng 8/2013, TAND huyện Đan Phượng tuyên phạt Nguyễn Văn Đăng (24 tuổi ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) 2 năm tù giam về tội Giao cấu với trẻ em. Bị hại trong vụ việc là My ở cùng huyện.

Đầu năm 2012, sau một lần vô tình gặp gỡ, tối đầu tháng 2/2012, Đăng nhắn tin mời cô bé đi chơi. Đăng bất ngờ đưa My vào thẳng một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Phùng. Cô bé không chịu, nam thanh niên khôn khéo giải thích: "Đi làm cả ngày bẩn quá mà về nhà lại xa, anh vào tắm một tí rồi mình đi”.

Cô bé tưởng thật, chấp nhận vào phòng cùng Đăng. Ngay lập tức, hắn chốt cửa, đè cô bé xuống giường. Sợ bố mẹ biết chuyện, cô bé không dám hé răng kể với ai.

Không lâu sau, nhân cơ hội rủ My đi đám cưới cùng, Đăng lại dỗ ngon dỗ ngọt cô bé vào nhà nghỉ. Thiếu nữ tuổi trăng tròn đành miễn cưỡng để anh ta một lần nữa thực hiện hành vi giao cấu.

Hai lần quan hệ tình dục, cô bé chưa đầy 16 tuổi chưa ý thức được "chuyện ấy" có thể dẫn đến mang thai. Khi cái bụng ngày một to ra, cô bé vẫn vô tư chơi đùa cùng chúng bạn. Thấy con gái bụng to, bố mẹ My chủ quan nghĩ rằng con mình chỉ bị "béo bụng".

Người mẹ trẻ bên hành lang phiên tòa.

Đến khi gia đình có đám giỗ, một người họ hàng mới thấy bụng cô bé có vẻ to bất thường, quyết định đứa cháu đi siêu âm. Lúc có kết quả, cả gia đình “chết điếng” khi cái thai đã hơn 7 tháng.

Sự việc vỡ lở, "tác giả" của cái thai cũng được cô bé nhanh chóng "khai nhận" với bố mẹ. Cả nhà sang nhà thủ phạm kể mọi chuyện, mong gia đình bên đó chấp nhận cô bé về làm dâu, hai bên cùng có trách nhiệm với thai nhi trong bụng cô bé. Tuy nhiên nhà thủ phạm thoái thác.

Nhiều lần sang nói chuyện không thành, bố mẹ nạn nhân đã làm đơn trình báo lên công an. Vụ việc được cơ quan chức năng thụ lý cũng là lúc cô bé phải “vượt cạn” trong sự tủi hờn.

Người mẹ trẻ tâm sự: “Kể từ ngày em sinh con, gia đình anh ấy không hề đến thăm cháu. Em thì không dám ra đường, cả ngày cứ quẩn quanh ở nhà với con vì sợ bị làng xóm, bè bạn cười chê”.

My sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em, nhà khó khăn, thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng. Học chưa hết lớp 8, cô bé đã phải nghỉ học giúp cha mẹ. Sau đó cô được một người hàng xóm đã giới thiệu cho đi làm công nhân may. Đây cũng là lúc cô bé bị hại đời.

Gia đình My vốn thuộc diện nghèo trong thôn, ăn bữa nay, lo bữa mai. Đứa trẻ sinh ra do không được chăm sóc đầy đủ nên yếu ớt, suy dinh dưỡng. Mỗi khi thời tiết thay đổi, cháu bé lại đau ốm liên miên.

Theo người nhà nạn nhân, từ khi cháu bé chào đời, gia đình Đăng đã không hề đến hỏi thăm, còn tỏ ra khiêu khích, không nhận đứa “cháu nội” dù điều đó đã được chứng minh qua xét nghiệm ADN.

Người cha cô bé đắng lòng tâm sự "Điều tôi lo nhất bây giờ là tương lai của con gái, không biết mẹ con nó rồi sẽ đi về đâu”.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.