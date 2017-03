Bị giang hồ tập kích, CSCĐ buộc phải nổ súng cảnh cáo

Tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 0h40 ngày 6/3, tại trước cửa nhà số 250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), tổ công tác Đại đội 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TP Hà Nội gồm 4 đồng chí: Nguyễn Đình Điểm (tổ trưởng); Nguyễn Thế Dũng, Cao Thanh Tuấn, Nguyễn Quang Huy đang làm nhiệm vụ, bất ngờ bị 3 đối tượng đi xe máy xông đến dùng dao tấn công từ phía sau.



Các đối tượng dùng dao chém đồng chí Tuấn nhưng đồng chí Tuấn tránh được. Nhóm này dừng xe, tiếp tục cầm dao lao vào tổ công tác. Đồng chí Dũng hô đứng lại nhiều lần nhưng nhóm côn đồ không chấp hành, buộc đồng chí Dũng phải nổ súng bắn chỉ thiên.



Lúc này, nhóm con đồ lên xe máy bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, đối tượng Lê Minh Khánh (SN 1989, ở ngõ Trại Cá, phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị ngã, chấn thương ở đầu, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Tổ công tác đã thu 2 dao nhọn dài 60 cm.



Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra, truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý.





Theo Phúc Hưng (VTC News)