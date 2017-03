Bị “giành bạn gái”, một thanh niên đâm chết người

Đối tượng Phạm Công Tính.

Cùng thời gian này, Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức đã lập thủ tục bàn giao đối tượng Phạm Công Tính (20 tuổi) về đội CSĐT Công an quận để cơ quan này tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “giết người”.



Trước đó đêm 4/7, Hưng cùng Quậy và 5 thanh niên cùng làm thuê tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tổ chức nhậu tại căn nhà trên đường số 6, thuộc khu dân cư Bình Đức, phường Bình Chiểu.



Khi đang nhậu cả nhóm thấy Tính (cũng làm ở chợ đầu mối) chở bạn gái tên Trang đi ngang qua nên gọi vào chơi. Do không biết nhậu nên Tính và Trang chỉ vào ngồi chơi đến khoảng gần nữa giờ thì xin về. Tuy nhiên Quậy lớn tiếng đòi Tính để Trang ở lại nên 2 bên xảy ra cãi vả. Lúc này Quậy và Hưng lao vào đánh và dùng gạch tấn công Tính nhưng được mọi người can ngăn.



Tính bỏ chạy về nhà gọi anh trai đến gặp nhóm Quậy nhằm giảng hòa vì lo sợ sẽ bị đánh tiếp, đồng thời Tính thủ con dao Thái Lan trong người để phòng thân.



Đến nơi Hưng tiếp tục khiêu khích và đòi đánh tay đôi rồi lao vào đánh tới tấp Tính. Bị đánh đau, Tính đã rút dao đâm 1 nhát thấu tim khiến Hưng gục tại chỗ và sau đó chết tại bệnh viện.



Sau khi gây án, Tính về kể lại cho mẹ và bà đã điện trình báo công an. Ngay trong đêm lực lượng Công an đã bắt giữ Tính cùng con dao gây án.

Theo Vũ Sơn (Bee)