Bị giập lá lách sau khi công an mời làm việc

Anh Quang nhập viện chiều 30-8.



Theo tường trình của gia đình nạn nhân, anh Quang được mời đến Công an huyện Cam Lộ làm việc do liên quan một vụ đánh bạc trước đó. Hai giờ sau, anh Quang được cho về nhà với triệu chứng đau vùng bụng dữ dội.



Người nhà phải đưa anh Quang đi bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh Quang bị giập lá lách, tràn dịch ổ bụng, cần phẫu thuật ngay.



Theo ông Thái Văn Nam - trưởng Công an huyện Cam Lộ, trước mắt phía công an đang tập trung lo cho nạn nhân. Sau đó sẽ tìm hiểu, nếu phát hiện điều tra viên có dấu hiệu sai phạm dẫn đến việc anh Nam bị giập lá lách sẽ có biện pháp xử lý thích đáng.





Theo QUỐC NAM (TT)