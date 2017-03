Bị giật dây chuyền khi đang... rửa chén trong nhà

Ngày 30-5, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng: Dương Quốc Bảo (SN 1996), Phạm Công Tạo (SN 1996) và Nguyễn Thị Thu Cúc (SN 1994), cùng ngụ xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp về hành vi “cướp giật tài sản”.



Theo điều tra của cơ quan công an, vào lúc 19 giờ ngày 26-5, bà Phan Thị Cuội (SN 1947, ngụ ấp 7, xã Thanh Hòa), đang rửa chén ở trong nhà. Lúc này xuất hiện một thanh niên chưa rõ lai lịch chạy vào nhà giật phăng sợi dây chuyền vàng mà mà bà Cuội đang đeo trên cổ, rồi bỏ chạy.



Qua xác minh, điều tra, công an xác định và bắt 3 đối tượng trên. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng còn khai nhận trước đó một ngày đã giật sợi dây chuyền của bà Lê Thị Lang (SN 1939, ngụ khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp).



Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra.



Theo T.Tiến (NLĐO)