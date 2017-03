Bi, hài bố đẻ bắt cóc con ruột

Công an huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nam về hành vi chiếm đoạt trẻ em...

Trần Thanh Nam (38 tuổi), có vợ, con ở phường Kim Long, TP Huế, Thừa Thiên - Huế, nhưng lên huyện A Lưới làm nghề sửa chữa xe máy lại "ngắm" chị Trần Thị T. (28 tuổi, trú xã Phú Vinh, huyện A Lưới) đã có 2 con, song sống ly thân với chồng.

Nam thường xuyên lui tới, giúp đỡ gia đình chị T. từ đó, tình cảm của Nam và chị T. trở nên khăng khít hơn. Rồi Nam chuyển hẳn về sống với chị T. như vợ chồng. Đến giữa năm 2009, chị T. sinh hạ một cháu trai đặt tên Trần Lâm Thanh Tùng. Kể từ đó, hằng tháng Nam đều chu cấp 1 triệu đồng để chị T. nuôi con.

Nhưng cuộc sống lâu ngày giữa 2 người đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn, ghen tuông vô cớ. Cứ mỗi lần Nam về Huế thăm vợ con trở lại A Lưới, Nam lại nghi ngờ chị T. có quan hệ nhăng nhít với những người đàn ông khác. Cũng chính những lần lên cơn ghen, Nam nhiều lần đánh chị T. phải đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện A Lưới.

Khoảng 3h sáng 19/6, chị T. vào công trường bán hàng để cháu Tùng ngủ ở nhà với 2 con lớn thì Nam lén lút bế Tùng lên xe và chở về TP Huế gửi ở nhà một người quen ở phường Kim Long (TP Huế). Sau đó, Nam tiếp tục quay trở lại huyện A Lưới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khi đi bán hàng về, chị T. phát hiện cháu Tùng mất tích nên gọi điện cho Nam hỏi có dắt con đi đâu không, thì Nam lớn tiếng chửi mắng, đe dọa, bóng gió rằng, có thể cháu Tùng bị đối tượng nào đó bắt cóc bán sang Trung Quốc…

Thông tin cháu bé mất tích giữa đêm khuya khiến cho người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Ngày hôm sau, Nam giả vờ chở chị T. đi khắp huyện A Lưới tìm con. Mặt khác ngấm ngầm gọi điện yêu cầu người quen đang trông giúp cháu Tùng đưa cháu ra giấu ở nhà một người khác ở thị xã Hương Trà.

Sau hơn một ngày tìm con không có, chị T. đã có đơn trình báo Công an huyện A Lưới. Xét thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn nên Công an huyện phối hợp với lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành điều tra, truy xét. Qua điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan Công an xác định Nam chính là nghi phạm của vụ án...

Nhưng khi được mời về đấu tranh, Nam vẫn quanh co chối tội. Đến trưa 22/6 lực lượng Công an phát hiện cháu Tùng đang ở tại nhà của một người quen của Nam tại thị xã Hương Trà...

Thiếu tá Nguyễn Nam Sinh, Phó trưởng Công an huyện A Lưới cho biết, việc cháu Tùng có phải là con đẻ của Nam hay không thì phải chờ kết quả giám định ADN từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hành vi bắt cháu Tùng của Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Công an huyện A Lưới đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nam về hành vi chiếm đoạt trẻ em...





Theo Công Bình (CAND)