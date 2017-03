Bị hủy hôn, đòi bồi thường

Mới đây, TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã xử một vụ kiện khá ngộ nghĩnh: Ông A. yêu cầu gia đình cô C. phải bồi thường vì đã hủy hôn làm thiệt hại cho nhà ông.

Quen nhau trên mạng

Trước đây, con trai ông A. và cô C. tình cờ quen nhau trên mạng rồi nảy sinh tình cảm. Chỉ ba tháng sau, hai người đã quyết định đi tới hôn nhân. Được sự đồng ý của hai bên gia đình, con trai ông A. về dẫn cha mẹ sang hỏi cưới cô C.

Ngày lễ đính hôn, nhà trai mang mâm quả cùng lễ vật cầu hôn gồm cặp nhẫn cưới, đôi bông tai, lắc vàng sang nhà gái. Buổi lễ diễn ra trong niềm hân hoan của hai họ. Trong buổi lễ, nhà trai có xin nhà gái ấn định cho ngày làm lễ cưới. Sau đó, hai bên gia đình thống nhất hai tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới tại nhà gái trước hai ngày rồi tổ chức ở nhà trai.

Trong thời gian này, chú rể tương lai có đề nghị gia đình cô C. cho ứng trước 20 triệu đồng tiền mừng đám cưới để xây nhà chuẩn bị cho đôi uyên ương. Cạnh đó chú rể cũng đặt điều kiện là sau đám cưới, cô dâu phải theo về nhà chú rể để ở và làm việc. Về chuyện tiền bạc, cha cô C. nghĩ không biết tiền mừng đám cưới thiếu đủ thế nào nên không có ý kiến. Còn việc về nhà chú rể ở thì cả cô C. lẫn gia đình đều không đồng ý.

Từ đó, giữa cô C. và con trai ông A. hay xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Trong một lúc nóng giận, con trai ông A. đùng đùng tuyên bố: “Không cưới hỏi gì hết!”. Tức giận trước thái độ của chú rể tương lai, gia đình cô C. cũng quyết định: “Không cưới hỏi gì nữa!”.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho lễ cưới của con, ông A. đã đi in thiệp, đặt tiệc nhà hàng, thuê xe và thuê người quay phim... Mọi sự chuẩn bị hoàn tất thì đùng một cái, 10 ngày trước lễ cưới, ông A. nhận được tin nhà gái hủy hôn. Sau đó, cô C. đã trực tiếp mang nhẫn, bông tai, lắc vàng sang trả cho bên nhà trai.

Ăn cơm, được lại quả, đòi bồi thường là phi lý (!)

Bực tức, ông A. đã khởi kiện nhà gái ra tòa yêu cầu bồi thường thiệt hại. Theo ông A., nếu nhà gái không hứa hẹn đám cưới thì ông đã không phải tốn nhiều khoản chi phí cho đám hỏi và chuẩn bị đám cưới. Tại tòa, ông đưa ra một bản liệt kê chi tiết những khoản chi phí đã bỏ ra gồm: Một cặp nhẫn cưới, đôi bông tai, lắc vàng trị giá 6,5 triệu đồng, sáu mâm quả trị giá 2,2 triệu đồng. Ngoài ra, ông cũng tính các chi phí chuẩn bị cho đám cưới gồm tiền chụp ảnh, quay phim; tiền in thiệp; tiền đặt cọc nhà hàng, thuê xe... Tổng cộng, ông A. yêu cầu nhà gái bồi thường 40 triệu đồng.

Về phần mình, cha cô C. trình bày: Đúng là nhà trai có mang đến sáu mâm quả gồm xôi gà, trái cây, trầu cau... Tại lễ đính hôn này, nhà trai có dùng cơm tại nhà gái. Nhà gái có lấy ít trái cây ra cho cả hai họ dùng, còn lại nhà trai mang về theo phong tục hồi quả. Vì thế, việc nhà trai đòi tính tiền mâm quả là phi lý, chưa kể nhà trai còn cố tình “quên” chi phí nhà gái bỏ ra để đãi cơm họ. Cạnh đó, việc nhà trai chuẩn bị cho lễ cưới là điều bình thường theo đúng phong tục truyền thống. Nhà trai tự nguyện bỏ chi phí ra, nhà gái không ép phải làm vậy nên nếu có thiệt hại thì nhà trai cũng phải tự chịu.

Tòa: Nhà gái có lý

Ngoài ra, cha cô C. lý luận: Xét về mặt luật pháp thì quan hệ hôn nhân có tính chất tự nguyện. Pháp luật không buộc nhà trai bỏ tiền làm đám cưới cũng như không buộc nhà gái phải tiến hành đám cưới như đã hẹn trước. Thêm vào đó, cô C. và con trai ông A. chỉ quen nhau ba tháng trên mạng, chưa hiểu nhau lắm nên trong quan hệ giữa hai bên có mâu thuẫn về quan điểm, cách xử sự cũng là điều bình thường. Thế nhưng việc con trai ông A. tuyên bố trước là không cưới nữa đã xúc phạm nặng nề đến nhà gái nên nhà gái mới hủy hôn. Có kết quả này do lỗi phần lớn của con trai ông A.

Từ những lý lẽ trên, cha cô C. khẳng định việc hủy hôn là sự cố ngoài ý muốn của cha mẹ hai bên và gia đình ông không phải bồi thường gì cả.

Cuối cùng, TAND quận Phú Nhuận nhận định các lễ vật như nhẫn, bông tai, lắc vàng thì nhà gái đã trả cho nhà trai ngay khi hủy hôn. Mâm quả thì giá trị không lớn, hơn nữa nhà gái cũng đã đãi cơm nhà trai tại lễ đính hôn. Về các chi phí chuẩn bị đám cưới, tòa cũng đồng tình với lập luận của nhà gái và tuyên bác yêu cầu đòi bồi thường của nhà trai.