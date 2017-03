Bị khởi tố vẫn làm chủ tịch xã

(PL)- Ngày 12-9, UBND huyện Minh Hóa cho biết Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với hai ông Đinh Xuân Đại và Hồ Tuân do vi phạm quản lý xây dựng đầu tư trên địa bàn.

Hai người này lần lượt là chủ tịch UBND xã Hóa Sơn và xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa). Ông Đinh Xuân Đại và ông Hồ Tuân được cho tại ngoại. Tuy bị đình chỉ chức vụ phó bí thư Đảng ủy xã nhưng hai người này vẫn giữ chức chủ tịch UBND xã. Ông Đại bị khởi tố vì đã chuyển tiền sai nguyên tắc công trình đường nội thôn Đặng Hóa (công trình có giá trị hơn 500 triệu đồng), trong khi nhà thầu chưa thi công và hiện không được thi công. Ông Hồ Tuân cũng làm như vậy đối với công trình nhà bán trú dân nuôi có giá trị hơn 3 tỉ đồng… Được biết ngoài chuyển tiền sai nguyên tắc, hai cá nhân này còn thông đồng nghiệm thu khống từng công đoạn để trục lợi. MINH QUÊ