Bị khởi tố vì bẻ gãy 60 cây cam, chanh

(PL)- Ngày 30-8, cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Kim Văn Long (trú xóm Sình, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội hủy hoại tài sản.

Trước đó, anh Vương Đình Tâm (trú xã Nghĩa Thắng) đến công an trình báo rạng sáng 17-7, vườn cây cam và chanh của gia đình anh mới trồng 22 tháng ở xã Nghĩa Tân (huyện Nghĩa Đàn) đã bị ai đó bẻ gãy 50 cây cam, 10 cây chanh ruột đỏ. Theo Hội đồng định giá tài sản huyện Nghĩa Đàn, trị giá cây trồng của gia đình anh Tâm bị phá hoại có mức thiệt hại hơn 11 triệu đồng. Cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn vào cuộc điều tra đã gặp khó khăn vì người ra tay phá hoại chanh, cam vào lúc trời còn tối, không ai nhìn thấy. Sau khi rà soát, công an xác định Long là nghi phạm bởi trước đó Long có mâu thuẫn với anh Tâm. Khi công an triệu tập thì Long bỏ đi khỏi địa phương. Mới đây, sau khi Long trở về nhà đã đến Công an huyện Nghĩa Đàn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Long khai quá trình cùng anh Tâm đi chặt cây keo thuê có mâu thuẫn với anh Tâm. Khi biết anh Tâm có vườn chanh, cam mới trồng, Long lén sang vườn bẻ gãy rồi mang cây đi vứt nơi khác cho… bõ tức. Đ.LAM