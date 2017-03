Bi kịch “bị hiếp dâm mà không biết”

Giữa tháng Sáu, bà Thanh (thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) chợt phát hiện thấy bụng con gái mình hơi to. Bà hỏi con bị gì thì người con ậm ờ “Chắc do ăn nhiều nên... mập” rồi chạy đi trượt patin. Sinh nghi, bà bèn rủ chị hàng xóm đưa con đi khám. Siêu âm xong, bác sĩ báo cho bà biết cháu có thai 20 tuần.

Đưa tiền để phá thai

Bà than thở “Nghe xong, tôi muốn chết điếng. Hỏi đã ăn nằm với ai, con bé T. trả lời không biết. Gặng tra mãi con bé mới kể có lần nó qua hàng xóm xem tivi. Đi ngang qua rẫy cao su thì bị ông H. kêu vào rồi đè ra làm... bậy. Khi xong, ổng cho 100 ngàn đồng dặn đừng kể với ai...”.

Ngay khi biết chuyện, bà đã cùng người hàng xóm tức tốc đến gặp ông H. để hỏi cớ sự. Thật bất ngờ, ông này không chối cãi gì mà gật đầu thừa nhận mình có làm chuyện ấy với cháu thật. Sau đó, ông H. đã mang hai triệu đồng nhờ người hàng xóm năn nỉ bà dắt cháu đi phá thai nhưng bà không đồng ý. Hôm sau, ông lại đưa cho bà 20 triệu đồng bảo dắt cháu xuống Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để bỏ thai, nếu không đủ ông sẽ đưa thêm. Việc thỏa thuận này được lập thành văn bản, đích thân ông H. ký tên vào, có người hàng xóm làm chứng hẳn hoi. Do thiếu hiểu biết, bà Thanh liền đồng ý. Vụ việc xem như tạm thời được thu xếp ổn thỏa...

Chờ khởi tố...

Cầm 20 triệu đồng, bà Thanh đưa con gái vào Bệnh viện Từ Dũ... Nhìn bộ dạng non choẹt của người đến khám cộng với cái thai đã lớn, vị bác sĩ ái ngại cho biết nếu phá bỏ thì sức khỏe của cháu T. sẽ rất nguy kịch. Đến khi cầm tờ khai sinh, ông mới giật mình vì biết T. đang còn là trẻ vị thành niên. “Chắc lại một vụ hiếp dâm trẻ em” - bác sĩ nghĩ thầm rồi lân la hỏi chuyện. Bà mẹ cũng không giấu giếm đã kể hết đâu đuôi. Nghe xong, vị bác sĩ đã khuyên bà làm đơn tố cáo hành vi đồi bại này...

Về nhà, bà Thanh liền viết đơn gửi đến công an thị trấn. Sau khi lấy lời khai ban đầu, nơi này chuyển hồ sơ lên Công an huyện Chơn Thành. Mới đây, cơ quan điều tra Công an huyện đã đưa cháu T. đi giám định. Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương khá thắc mắc là gần một tháng kể từ ngày gia đình nạn nhân gửi đơn tố cáo nhưng cơ quan tố tụng vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Về điều này, một cán bộ công an cho biết hiện vụ việc vẫn đang được xử lý. Bước đầu ông H. đã thừa nhận hành vi phạm tội, vụ việc có dấu hiệu tội phạm khá rõ, chuyện khởi tố, bắt giam ông H. chỉ là một sớm một chiều.

Mới đây, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên (thành viên Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của Báo Pháp Luật TP.HCM) đã nhận bảo vệ miễn phí cho cháu T.