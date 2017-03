Bi kịch bia rượu, em trai lỡ tay giết anh trai

Ngày 12-4, Công an quận 7 đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Hạnh (38 tuổi phường Tân Hưng, quận 7) để phục vụ điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.



Trần Hữu Hạnh hiện đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra vì hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Trước đó, 23 giờ ngày 10-4, anh Trần Văn S. (47 tuổi, là anh trai của Hạnh) đi làm về muộn và có biểu hiện say xỉn. Anh S. to tiếng, gây gổ với mẹ già, dọa đốt nhà. Thấy vậy anh Hạnh khuyên can thì bị anh S. đánh bị thương.



Trong lúc xô xát, Hạnh đã dùng một bóng đèn huỳnh quang dài khoảng 1,2 m gần đó đánh trả, chiếc bóng đèn vỡ đâm trúng đùi S. khiến nạn nhân mất rất nhiều máu.



Theo người dân, S. ra được đến đầu ngõ thì gục xuống do mất máu

Theo nhiều người dân, anh S. lết ra đến ngõ thì gục xuống và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.