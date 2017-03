Bi kịch chồng tạt acid vợ rồi tự thiêu

Khoảng 8 giờ 30 sáng 21-10 tại số nhà 28 đường số 3, phường 7 (quận Gò Vấp, TP.HCM) người gây án là ông Vương Chí Linh (67 tuổi) đã tử vong, còn nạn nhân Nguyễn Thị Tường Vân (65 tuổi, vợ cũ ông Linh) bị tạt acid phỏng nặng đang cấp cứu tại BV Quốc tế Vũ Anh. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, theo nhận định ban đầu, khả năng do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản sau ly hôn.

Giết vợ rồi tự tử

Theo một số người dân địa phương, ông Linh đã chuẩn bị kế hoạch sát hại người vợ cũ từ trước. Ông đã mua sẵn acid, xăng mang về nhà cất giấu. Sáng 21-10, ông đến quán cà phê lề đường gần nhà ngồi chờ bà Vân. Khi bà Vân đi xe máy đến trước nhà, ông Linh và bà lời qua tiếng lại, xô xát với nhau. Bất ngờ ông Linh tạt acid vào người bà, khi bà Vân gục xuống đường kêu la thì ông chạy vào nhà khóa cửa rồi dùng hai can xăng (5 lít/can) tự thiêu. thấy khói lửa bốc lên, người dân chạy đến đưa bà Vân đi cấp cứu.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc kinh hoàng sáng 21-10. Ảnh: TK

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và công an địạ phương đến nơi phá cửa vào nhà khống chế đám cháy. Ông Linh chết trong nhà vệ sinh cùng một số tài sản bị cháy đen, hư hại nghiêm trọng. Tại hiện trường, công an thu giữ những can xăng còn sót lại, hũ acid và bức thư tuyệt mệnh của ông Linh.

Bước đầu, cơ quan công an xác định ông Linh tạt acid toan sát hại vợ cũ rồi tự thiêu.

Tranh chấp tài sản 30 tỉ đồng

Theo một số người thân của ông Linh và bà Vân, nguyên nhân án mạng xuất phát từ việc tranh chấp tài sản sau ly hôn trị giá đến 30 tỉ đồng. ông Linh từng có vợ con ở Hà Nội nhưng chia tay và vào TP.HCM lập nghiệp từ năm 1985. Ông là một công chức ngành xây dựng, còn bà Vân vốn là tiến sĩ, cũng là một cán bộ nhà nước. Đến năm 2002, ông Linh và bà Vân chính thức thành vợ chồng. Được biết ông Linh trước đây có gửi đơn tường trình khi gá nghĩa với bà Vân, hai người có khối tài sản tương đương nhau cùng đưa vào diện tài sản chung để làm ăn. Do ông Linh kinh doanh bất động sản, chẳng mấy chốc số tài sản chung lên đến khoảng 30 tỉ đồng. Đến năm 2007, ông Linh đã ký quyết định tặng toàn bộ tài sản cho bà Vân. Sau này trong đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng, ông Linh trình bày lúc đó bà Vân cam kết phụng dưỡng ông đến cuối đời. Mặt khác bà cũng bày tỏ với ông nếu chẳng may ông qua đời trước bà phải đối mặt với tranh chấp tài sản với con riêng của ông Linh. Từ những lý do đó, ông Linh chấp nhận ký giấy tặng tài sản cho bà Vân.

Tuy nhiên, thời gian sau đó cuộc sống hôn nhân giữa hai người phát sinh mâu thuẫn gay gắt dẫn đến việc ra tòa ly hôn vào năm 2010. Với những giấy tờ đã ký kết theo đúng quy định pháp luật đồng nghĩa với việc ông Linh sẽ trắng tay sau ly hôn. Đến lúc này ông Linh không chấp thuận và liên tục kêu cứu khắp nơi.

Trước thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan thi hành án đang chuẩn bị cưỡng chế yêu cầu ông Linh ra khỏi ngôi nhà đã thuộc quyền sở hữu của bà Vân trên giấy tờ. Ông Linh đã có đơn xin tá túc trong ngôi nhà một thời gian chờ tìm kiếm chỗ ở mới.

Sáng 21-10 ông Linh hẹn bà Vân đến để giao lại các giấy tờ liên quan đến ngôi nhà. Tuy nhiên, ông bất ngờ ra tay với vợ cũ rồi tự thiêu.

TUYẾT KHUÊ - XUÂN NGỌC