Bi kịch con giết cha

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Phương Liên và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã tới hiện trường thu thập tài liệu, dấu vết liên quan đến vụ án. Qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ thủ phạm đâm chết ông K chính là người con gái lớn của nạn nhân tên là Trịnh Minh Thu, SN 1972, hiện thuê ở trọ tại ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Ngay trong ngày 30-5, cơ quan điều tra đã truy tìm và bắt được Thu ở khu vực nhà trọ trong ngõ Chợ Khâm Thiên. Thu khai nhận do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình giữa ông K với Thu đã từ nhiều năm nay, Thu phải dọn về ở trọ tại ngõ Chợ Khâm Thiên. Thu đã có một đời chồng và một con gái năm nay 11 tuổi. Biết mẹ bị tai biến, Thu muốn về thăm và chăm sóc mẹ. Nhưng do mâu thuẫn giữa Thu với bố chưa giải quyết được, nên cứ mỗi lần Thu về thăm mẹ đều bị bố chửi đánh, xua đuổi như kẻ thù.

Ức quá, chiều 30-5 Thu đã giấu vào người một con dao gấp có đầu nhọn, đến nhà bố để thăm mẹ. Như những lần trước, giữa hai bố con Thu lại nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thu chạy ra đầu ngõ 89, phố Xã Đàn và phát hiện ông K cầm gạch đuổi theo đã hô hoán. Trong cơn giận không thể kiềm chế, Thu đã rút dao giấu trong người ra đâm một nhát vào sườn trái, cướp đi sinh mạng người cha đẻ của mình.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Thu, tiếp tục làm rõ vụ việc đau lòng này.

Theo Hà Hoàng (ANTĐ)