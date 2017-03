Bi kịch của thiếu phụ đa tình

Rạng sáng 25/3/2013, người dân thôn Đán Chàng I (thị trấn Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đang yên giấc bỗng nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên: "Làng xóm ơi cứu cháu với".

Luyến (25 tuổi) trong tình trạng gần như khỏa thân đang bò từ sân ra cổng, toàn thân bốc khói, nồng nặc mùi axit, khuôn mặt biến dạng. Trong nhà, một người đàn ông cũng quằn quại giữa đống chăn, đệm đã bị axit làm mục nát. Luyến chết trên đường cấp cứu còn người đàn ông nguy kịch. Hung thủ Đỗ Văn Trung (34 tuổi, huyện Hưng Hà), nhân tình cũ của Luyến bị bắt sau đó ít ngày.

Nạn nhân Luyến là con cả trong gia đình có hai chị em. Bố mẹ làm nghề nông, cuộc sống chỉ trông vào mấy sào ruộng. Sau khi bố mất, Luyến nghỉ học từ lớp 9. Cô đi học nghề may, làm cho một công ty may tại địa phương. Do lương thấp, Luyến theo một số bạn vào Nam lập nghiệp.

Cuộc sống mới ở đô thị phồn hoa đã khiến tính tình thôn nữ thay đổi nhiều. Luyến đem lòng yêu chàng trai quê Thanh Hóa và cô kết hôn khi vừa tròn 18 tuổi. Cưới nhau một thời gian, Luyến có thai nên nghỉ làm. Một mình người chồng làm quần quật mà vẫn không đủ ăn. Sau đó, cặp vợ chồng trẻ quyết định về quê chồng sinh sống. Chịu khổ được một thời gian, cô nằng nặc đòi về nhà mẹ đẻ.

Sau khi sinh con trai, bỏ con cho mẹ và chồng nuôi, cô bắt đầu lao vào ăn chơi, thường xuyên điện thoại nhắn tin với nhiều người đàn ông khác. Khi chồng tỏ ý ghen tuông, cô ra mặt coi thường chồng "bất tài, không kiếm ra tiền". Vốn là người hiền lành, anh chồng đưa con về quê, để mặc Luyến bên ngoại.

Từ đó, cô thoải mái tụ tập, chơi bời ăn uống, khách khứa ra vào liên tục từ sáng đến đêm. Luyến quan hệ tình ái với nhiều người đàn ông, trong đó, có Trung. Nhiều lần, vợ Trung dẫn theo họ hàng đến tận nhà tình địch, chửi bới "kẻ cướp chồng" ầm ĩ xóm làng. Phần vì sợ hãi bị đánh ghen, phần chịu áp lực từ nhiều phía, khoảng giữa năm 2012, Luyến cắt đứt quan hệ với người tình.

Thời gian ngắn sau đó, Luyến tìm được bạn tình mới. Hai người thường xuyên về nhà cô, ăn ngủ như vợ chồng. Người này cũng có vợ con nhưng do vợ đang đi lao động ở nước ngoài nên cũng không thiếu thốn tiền bạc. Chứng kiến người tình thuở nào "hiên ngang" tay trong tay với người đàn ông khác, vài lần Trung tìm đến ghen tuông, năn nỉ cô quay lại nhưng không được.

Trung đã lên kế hoạch trả thù. Gã đi tìm mua 3 lít axit, để sẵn ngoài trạm bơm đầu làng chờ cơ hội ra tay. Tối 24/3, sau nhiều lần "phục kích", biết Luyến cùng bạn tình mới đang trong nhà, Trung trèo tường, lẻn vào bằng lối cửa ngách và gây án.

Trung khai, đã phải tốn tổng cộng khoảng hơn 100 triệu đồng để có được thân xác người đẹp. Thủ phạm cho rằng, nạn nhân là "kẻ đào mỏ", bởi sau khi vét sạch túi người tình, cô rũ bỏ không thương tiếc.

(Theo Pháp luật Việt Nam)

* Tên nạn nhân đã thay đổi