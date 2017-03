Bi kịch tàn nhẫn của người chồng ghen tuông mù quáng

Phát hiện tử thi dưới giếng

Vụ án mạng kinh hoàng ấy xảy ra cách đây gần nửa tháng nhưng vẫn không thôi sự ám ảnh trong mỗi người dân ở ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh (Định Quán, Đồng Nai). Nghĩa phu thê bao năm đầu ấp tay gối, lời ngọt ngào yêu thương nay đổi bằng một tấn bi kịch phủ lấy gia đình. Mẹ chết oan uổng, cha bị bắt giam, những đứa trẻ vô tội trở nên lạc loài giữa sóng gió cuộc đời.

Mấy hôm trước, bà con chòm xóm nghe ra rả việc vợ ông Bình đi đâu chưa thấy về. Mấy đứa con nhỏ cứ lon ton ra vào ngoài ngõ ngóng trông. Cái xóm bình yên ấy bỗng dưng “dậy sóng” khi ông Nguyễn Văn Cung (50 tuổi) kêu cứu vì phát hiện một bao tải bốc mùi ở dưới giếng.

Giếng hoang, nơi Bình phi tang thi thể vợ (Ảnh: D.C)

Ông Cung bần thần kể lại, chiều 26/10, ông dắt bò đi ăn ở ngoài vườn. Ông thả bò xong thì đi quanh quẩn tìm rắn để bắt. Khi ông đến cái giếng đất bỏ hoang trong rẫy thì nghe mùi nồng nặc. Ông Cung rướn người để nhìn xuống lòng giếng thì phát hiện một bao tải to. Nghi ngờ chuyện chẳng lành, ông Cung chạy đi kêu mọi người ra xem. Khi chiếc bao tải được đưa lên khỏi lòng giếng thì mọi người bàng hoàng khi phát hiện bên trong bao tải ấy là thi thể của người hàng xóm, bà Nguyễn Thị Giang (41 tuổi).

Cơ quan công an huyện Định Quán, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an tỉnh Đồng Nai ngay lập tức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân chết trong tư thế hai chân co, không mặc quần, áo bị lột ngược trùm lên đầu, phía sau gáy có bầm tím, bụng có vết rạch sâu, tử thi đang trong tình trạng phân hủy…

Chân dung gã chồng bất nhân

Nhận được tin báo đã tìm thấy thi thể vợ, chồng bà Giang là ông Nguyễn Văn Bình (44 tuổi) hớt ha hớt hải chạy đến, khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Sau đó, ông liên tục có những biểu hiện co giật, nóng sốt… Hành động, lời nói của Bình chẳng khớp đầu, đuôi. Qua làm việc, sàng lọc đối tượng, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã xác định kẻ thủ ác chính là Nguyễn Văn Bình. Lệnh bắt khẩn cấp được thực hiện ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Bình đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành động giết vợ một cách man rợ của mình.

Từ 20 năm trước, Bình và bà Giang “góp gạo nấu cơm chung”. Cuộc sống khốn khó nhưng họ đã lần lượt cho ra đời 7 đứa con. Lúc mới cưới nhau, Bình đã lộ bản chất là một người chồng ghen tuông mù quáng. Khi còn sinh sống tại quê nhà Hoằng Hóa (Thanh Hóa), Bình và người hàng xóm tên Thiết đi ăn trộm thì Bình bị bắt. Riêng Thiết trốn thoát được nên Thiết mượn tiền và bàn với Giang, vợ Bình tìm cách lo lót để Bình không bị giam.

Thiết sợ chuyện mình ăn trộm bị bại lộ nên tắt đèn bàn chuyện với chị Giang trong bóng tối. Không ngờ, đêm đó Bình cũng trốn thoát được. Khi lò mò về nhà, nấp sau vườn thì Bình nghe vợ mình đang rủ rỉ, rù rì với Thiết. Không cần biết đó là chuyện lo cho mình, Bình nổi cơn ghen khi cho rằng, mình mới bị bắt có chút xíu mà vợ đã tư tình với hàng xóm.

Cũng đêm hôm đó, vợ chồng Bình dắt díu nhau lẩn trốn vào Đồng Nai lập nghiệp. Trong quá trình chung sống, họ lần lượt cho ra đời 7 mặt con. Cuộc sống khốn khó, đầu tắt mặt tối nhưng Bình vẫn cứ ghen bóng ghen gió vợ mình. Mỗi lần đi nhậu về, Bình lại đem vợ con ra bạo hành chỉ vì có tin đồn vợ “dan díu” với ông hàng xóm. Năm 2007, khi đang mang thai đứa con thứ 7, Bình câu điện vào buồng tắm để sát hại vợ vì ghen nhưng không thành. Nhiều người hàng xóm cho biết, Bình không chỉ đánh mà còn ép vợ ăn phân lợn… Bình từng bị công an xã mời lên làm kiểm điểm, xử phạt hành chính, bắt viết cam kết không bạo hành gia đình nhưng rồi Bình vẫn chứng nào tật nấy. Nổi cơn ghen là Bình đấm vào mặt vợ. Không chịu nổi thói vũ phu của chồng, chị Giang đã nộp đơn ly hôn. Trong thời gian chờ tòa xét xử, họ vẫn ở chung nhà để chăm sóc các con.

Chân dung gã chồng vũ phu (Ảnh: D.C)

Và trong thời gian ấy, đỉnh điểm của tấn bi kịch gia đình xảy ra. Tối 23/10, trong lúc cãi vã, chị Giang bỏ ra ngoài. Cho rằng, vợ coi thường mình và đi tìm nhân tình ngay giữa đêm tối, Bình lấy khúc củi đánh vào gáy làm chị Giang ngã gục. Bình bóp cổ vợ cho đến khi chị Giang không còn động đậy. Biết vợ đã chết, đêm vắng, Bình âm thầm bỏ xác vợ vào bao tải. Bình mang bao có chứa xác vợ lên rẫy cách nhà rồi bỏ xuống giếng hoang để phi tang. Sau đó, Bình trở về nhà, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này, các con hỏi thì Bình nói qua loa: “Mẹ mày đi công chuyện, vài ngày nữa mới về”. Khi phát hiện thi thể mẹ, những đứa trẻ vô tội bần thần. Chúng không ngờ, kẻ ra tay sát hại mẹ chính là cha mình.

Nỗi đau để lại

Mẹ chết, cha bị bắt giam. Mấy đứa con của vợ chồng Bình – Giang phút chốc trở nên lạc lòi. Đứa con đầu của bị Giang là Nguyễn Thị Liễu đã có gia đình riêng. Liễu bàng hoàng khi hay tin cha giết mẹ mình. Liễu tâm sự, mấy hôm trước nằm mơ thấy mẹ báo mộng bị giết. Lo điều chẳng lành, Liễu về nhà cha mẹ ruột xem tình hình ra sao. Khi hỏi mẹ thì Giang được câu trả lời gọn lỏn của cha: “Mẹ mày đi công chuyện, vài ngày nữa mới về”. Mãi đến khi nghe bà con hàng xóm hô hoán lên thì chị em Liễu chạy đến. Những đứa trẻ như chết lặng khi nhìn thấy thi thể mẹ…

Còn em Nguyễn Thị Mận (12 tuổi) cho rằng, nguồn cơn mẹ bị cha giết vì mẹ đã bênh vực con. “Tối đó, khi em và em trai Nguyễn Văn Đàn (10 tuổi) học bài thì bị ba đánh vào đầu. Mẹ nói với ba, con sai có gì từ từ nói, sao lại đánh chúng. Nghe xong, ba và mẹ lớn tiếng gây gổ với nhau. Không ngờ, vì thế mà ba giết mẹ”. Các con của Bình cho hay, Bình không chỉ đánh vợ mà cũng thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với các con.

Giờ đây, ngoài Liễu đã có gia đình riêng, 6 đứa con còn lại của vợ chồng Bình – Giang trở nên lạc lỏng trong căn nhà thiếu tình thương, sự chăm sóc của cha, của mẹ. Chính quyền địa phương cũng đang liên hệ với Phòng Lao động Thương binh – Xã hội huyện Định Quán để làm chế độ, chính sách cho các em. Nhưng dù có bù đắp thế nào đi nữa, nỗi đau mất mẹ, ký ức về người cha bạo hành gia đình cũng không thể một sớm, một chiều xóa nhòa trong tâm trí trẻ thơ.

Bi kịch của thói vũ phu, của lòng ghen tuông mù quáng đã đẩy một gia đình đi vào ngõ cụt.

Theo Công Quang (Dân trí)