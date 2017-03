Bi kịch từ mối tình sinh viên và cái kết đau xót

Nguyễn Mạnh Đồng. Ảnh: HT



Năm 2009, Nguyễn Mạnh Đồng (SN 1985 - trú tại xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) qua người bạn đã quen biết Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1989 - quê xã Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An). Họ đã có một thời gian dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho nhau.Khi Hiền tốt nghiệp, cô xin vào làm ở Công ty Bánh kẹo Tràng An (đóng ở Thị xã Cửa Lò - Nghệ An), còn Đồng vào học khoa công nghệ ôtô của một trường cao đẳng tại Bình Định. Để cả hai có một cái đích phấn đấu, Hiền với Đồng hẹn nhau khi nào kết thúc khóa học sẽ tính chuyện cưới xin.Tết vừa rồi, Đồng lên nhà Hiền chơi và nhận ra người mình yêu có phần đổi khác, không còn thắm thiết như ngày mới yêu nhau. Qua tìm hiểu, Đồng được biết Hiền đã đem lòng yêu một đồng nghiệp.Dù đã làm mọi cách để níu kéo, nhưng Đồng vẫn không được Hiền chấp nhận quay trở lại với mình. Tâm lý bị người yêu "đá" khiến Đồng hụt hẫng. Đồng nhiều lần điện thoại và hẹn gặp Hiền nói chuyện nhưng bị từ chối. Có lần bức xúc Đồng dọa sẽ giết nếu Hiền không chịu suy nghĩ lại.Sáng ngày 2/3/2011, Đồng bắt xe ôtô từ huyện Quỳnh Lưu vào nhà một người quen ở TP Vinh chơi. Sau đó Đồng điện thoại hẹn Hiền ở nhà để xuống chào tạm biệt.Trên đường đi Đồng ghé vào một quán bán lẻ xăng, mua chai xăng 20 ngàn cất vào một chiếc túi. Xuống đến nơi, thay vì như đã hẹn trước qua điện thoại là chào tạm biệt thì Đồng tiếp tục thuyết phục Hiền quay trở lại.Gần 20 phút nhưng không giải quyết được vấn đề, Đồng tỏ ra chấp nhận chia tay và nói có món quà làm kỷ niệm muốn tặng Hiền. Lúc này Đồng thò tay lấy chai xăng mới vừa mua mở nút đổ lên người Hiền, khống chế không cho nạn nhân bỏ chạy ra khỏi phòng và châm lửa đốt.