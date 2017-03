Bi kịch vụ án con giết mẹ trong cơn say

Năm 2010, bà Nguyễn Thị Quyền (SN 1935 - trú khối 3, phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cho người con trai thứ 3 là Nguyễn Hồng Thái (SN 1973) một mảnh đất xây dựng nhà ở. Sau đó thay vì xây dựng, Thái bán lại cho người khác với giá 100 triệu đồng.

Bán xong, Thái đưa cho bà Quyền 5 triệu đồng gọi là tiền lộc, tuy nhiên bà Quyền không đồng ý và đòi người con trai phải đưa một phần hai số tiền bán được (tức 50 triệu) để chia cho 2 người con đầu. Cũng kể từ đây, chuyện gia đình mẹ con bà Quyền cơm chẳng lành, canh không ngọt.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6/10, Thái từ một đám giỗ trong làng về nhà với mùi nồng nặng rượu thì nghe vợ nói "mẹ đang kiện anh việc bán đất đai". Đang hơi men trong người, Thái đánh xe đến nhà anh Nguyễn Văn Hải (con trai đầu bà Quyền, nơi bà Quyền đang ở -pv) với mục đích hỏi rõ ngọn ngành.

Đến nơi, nhìn thấy mẹ đang ngồi ăn cơm dưới nhà ngang, Thái chẳng nói chẳng rằng, đi vào nhà rồi dùng tay tát mẹ một cái mạnh khiến bà Quyền ngã từ trên ghế xuống đất. Đối tượng tiếp tục dùng tay kéo lê mẹ ra ngoài sân và đá hai cái nữa.

Lúc này anh Hải từ phía sau nhà đi ra vội lao vào can ngăn, nhưng Thái vẫn đá với tiếp một cái nữa trúng người bà Quyền. "Xả giận" xong, Thái bỏ về nhà nằm nghỉ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn về phía bà Quyền kêu tức ngực đã được anh Hải đưa đến bệnh viện Thị xã Cửa Lò cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán tình trạng nguy hiểm phải chuyển lên bệnh viện đa khoa Nghệ An điều trị.

Đến 14 giờ 30 phút ngày hôm sau (7/10), mặc dù đã được các y bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng bà Quyền đã tử vong. Đối tượng Thái biết tin mẹ qua đời liền đến Công an phường Nghi Thủy đầu thú.

Chị N.T.V - một người dân sống cạnh nhà Thái cho biết, thường ngày Thái rất ít nói, rất thương vợ và con. Trong làng không xảy ra xích mích với ai cho dù chuyện nhỏ nhặt nhất. Không hiểu vì sao hôm đó lại ra tay tàn nhẫn với chính người mẹ đẻ.

Sáng ngày hôm nay (11/7), trao đổi với VTC News, Trung tá Nguyễn Đình Hùng - Đội trưởng Đội cảnh sát Công an Thị xã Cửa Lò cho biết: Trình độ học vấn của Thái không có, không biết viết chữ, khi lên cơ quan điều tra làm việc chỉ có thể ký tên và điểm chỉ. Hôm xảy ra sự việc có lẽ rượu đã làm cho đối tượng không kiểm soát được bản thân. Sáng ngày 7/10, nghe tin mẹ nằm viện, Thái lên bệnh viện khóc nức nở. Thậm chí hôm đưa tang bà Quyền, Thái khẩn khoản xin cơ quan điều tra về chịu tang mẹ rồi sẽ quay trở lại.

Cũng theo Trung tá Hùng, hiện cơ quan này đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bà Quyền, thông tin ban đầu nạn nhân bị gãy 3 chiếc sương sườn. Đối tượng đang bị tạm giữ, nếu không có gì thay đổi, ngày mai (12/10) sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích.

Được biết, Thái có vợ và 3 người con nhỏ, chưa có tiền án tiền sự.

