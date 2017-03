Bị kiểm tra, 2 người bơi sông chết đuối

Vào khoảng 16h ngày 10/5, một nhóm thanh niên ngồi ngoài lều ở bờ đê gần ven sông thuộc địa bàn thôn Nam Phong, xã Kiến Thiết (Tiên Lãng, Hải Phòng).



Nhận nguồn tin báo, nhóm thanh niên kia bị nghi là đang đánh bạc, Công an xã Kiến Thiết đã tổ chức lực lượng xuống kiểm tra.



Tuy nhiên, khi gần đến nơi, những người ngồi trong lều đã bỏ chạy, một số đã nhảy xuống sông bơi nhằm thoát thân. Trong số đó có 2 thanh niên bị đuối sức đã chết là Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1983, cư trú thôn Tiên Đôi Nội) và Phạm Văn Huy (SN 1982, cư trú thôn Hậu Tứ Ngoại, cùng xã Đoàn Lập Tiên Lãng, Hải Phòng).



Gia đình hai thanh niên trên khi biết thông tin đã tổ chức người thân và thuê người dùng các phương tiện tìm kiếm. Đến khoảng 10h30 sáng nay (11/5) thi thể 2 thanh niên đã được tìm thấy và đưa về gia đình tổ chức lễ tang.



Trao đổi với PV, Công an huyện Tiên Lãng cũng xác nhận đã xảy ra vụ việc nêu trên song từ chối cung cấp thông tin do đang trong quá trình điều tra.



Hiện, các cơ quan chức năng của Hải Phòng và huyện Tiên Lãng đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Minh Khang (VTC)