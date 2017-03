Theo NGUYỄN NAM (TTO)



Theo báo cáo, ngày 8-12-2012, Công an thị trấn Ma Lâm đến xử lý vụ việc ông Đào Xuân Do (48 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Ma Lâm) say rượu, đập phá tài sản trên đường. Khi lực lượng công an tới thì ông Do có hành vi đánh vào mặt anh Thông Minh Anh - phó ban bảo vệ dân phố. Tổ công tác còng tay ông Do, đưa lên môtô và xảy ra giằng co. Anh Thông Minh Anh đã đẩy ông Do trên yên xe ngã xuống đường. Sau khi đưa ông Do về trụ sở công an làm việc, ông Do bị xử phạt vi phạm hành chính.Công an thị trấn Ma Lâm đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với thiếu tá Nguyễn Văn Hương - trưởng công an thị trấn. Kiểm điểm rút kinh nghiệm và thông báo phê bình đối với cảnh sát khu vực Phan Văn Hòa vì có mặt tại hiện trường nhưng không can thiệp kịp thời hành vi giằng co giữa ông Do và anh Thông Minh Anh. Còn phó ban bảo vệ dân phố Thông Minh Anh đẩy ngã ông Do trong tư thế nguy hiểm, gây hình ảnh phản cảm nên bị cho thôi việc từ ngày 15-3.