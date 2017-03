Bị la mắng, cháu giết ông ngoại

Nạn nhân là ông Phan Ngọc Trung (81 tuổi, ông ngoại của Tú, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-7, chị Phan Thị Kim Hoa (mẹ của Tú) đến thăm cha thấy cửa nhà khóa kín mít, chị gọi điện thoại nhiều lần nhưng không có ai bắt máy. Bất ngờ chị Hoa nhìn thấy Tú xuất hiện ở lan can lầu một. Chị hỏi: “Ông ngoại đâu?” thì Tú trả lời “Không biết” rồi leo ra ngoài về nhà.

Nguyễn Phan Anh Tú. Ảnh: HT

Sau đó, chị Hoa cùng với chồng quay lại leo vào nhà ông Trung thì phát hiện ông nằm chết dưới gầm cầu thang.

Qua điều tra, công an xác định hung thủ là Tú. Tú khai do bị ông ngoại la mắng khiến Tú tức giận đạp vào ngực ông và dùng máy cassette đập vào đầu khiến ông tử vong. Sau khi gây án, Tú cùng ba người bạn ra Nha Trang chơi. Ngày 12-7, Tú quay về thăm dò tình hình thì bị công an bắt giữ.

H.TUYẾT