Bị “lột sạch” vì mê “gái lạ”

Ngày 10/9, Công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình báo của anh Thảo thì trong lúc rỗi rãi, anh vào mạng làm quen với một cô gái có tên là Hoa ở Quế Võ, Bắc Ninh. Hai người chat với nhau một lúc, thấy có vẻ "tâm đầu ý hợp", anh rủ Hoa đi uống nước, Hoa đồng ý ngay. Sau đó anh Thảo rủ Hoa đến nhà nghỉ ở xã Phương Liễu. Tuy nhiên, do có 2 thanh niên đến làm ầm ĩ với lễ tân do "đang đi tìm vợ" nên chủ nhà nghỉ không cho anh Thảo và Hoa thuê phòng nữa.

Do vậy, anh Thảo rủ Hoa về Thuận Thành chơi. Đi được một quãng thì có 2 thanh niên chặn xe, lôi Hoa xuống đường chửi mắng đồng thời ép anh Thảo phải vào nhà nghỉ để "nói chuyện" vì đã "làm gì" vợ anh ta. Mặc cho anh Thảo thanh minh, đối tượng vẫn nhất quyết bắt anh vào nhà nghỉ Kim Oanh ở xã Nhân Hòa, ép viết giấy cầm xe máy 15 triệu đồng, lấy 1 điện thoại di động và một dây chuyền.

Nhận được tin, Công an huyện Quế Võ đã tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ nhân thân các đối tượng. Đến ngày hôm sau, các đối tượng gọi điện cho anh Thảo yêu cầu chuộc xe, bị CBCS Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Quế Võ bắt quả tang.

Đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định đối tượng Hoa tên thật là Ngô Thị Ninh, 20 tuổi, ở Đại Xuân, Quế Võ; hai đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Tâm, 17 tuổi và Vũ Văn Thứ, 18 tuổi đều trú ở xã Kim Chân, TP Bắc Ninh, Đồng thời Công an Quế Võ cũng làm rõ thêm kẻ đứng sau chỉ đạo các đối tượng trên là Trần Thị Hiền, 18 tuổi, quê ở Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An, là công nhân làm việc ở Khu Công nghiệp Quế Võ.

Theo lời khai của các đối tượng thì trong lúc Ninh và Tâm đang chơi ở phòng trọ của Hiền, anh Thảo chat với Ninh, rủ đi chơi nên Ninh kể chuyện với Tâm và Hiền. Thấy anh Thảo mới vừa quen đã có ý định "vui vẻ" nên Hiền bảo Ninh và Tâm tổ chức cướp của anh Thảo. Sau khi bàn bạc, Hiền "hiến kế" là dùng thuốc ngủ đầu độc anh Thảo để tránh xô xát, nguy hiểm nên cô ta đã cùng Tâm đi mua.

Tuy nhiên, do hiệu thuốc không bán thuốc ngủ số lượng lớn nên cả bọn quyết định cướp bằng cách thông thường. Theo đó, Tâm về nhà lấy côn sắt, rồi rủ thêm Vũ Văn Thứ cùng đi. Khi Ninh nhắn tin đang ở nhà nghỉ ở xã Phượng Mao, Thứ và Tâm đã đến, giả vờ tìm vợ định hành hung anh Thảo. Do sự việc không thành, nên cả bọn hẹn nhau đón đường nạn nhân để hành hung.

Tại nhà nghỉ, Tâm trong vai chồng Ninh, đánh đập anh Thảo, bắt Ninh đi mua giấy để bắt anh Thảo viết giấy cầm xe, đồng thời "lột" sạch tài sản của nạn nhân. Chúng không ngờ, tài sản cướp được chưa kịp tẩu tán đã bị bắt giữ.



