Bị ly hôn, chém vợ gục rồi tự sát

Được biết, 2 vợ chồng Nguyên và Phương cưới nhau từ năm 2010 và đã có với nhau một đứa con gần 2 tuổi, gia cảnh hết sức khó khăn. Do không hợp nhau, 2 người đã làm đơn ra tòa để ly hôn. Khi mọi chuyện chưa được giải quyết, Nguyên bỏ về quê ở xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Đặng Thị Phương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khoảng 1 tháng, Nguyên trở về nhà ở Ngọc Minh và bất ngờ ngày 30-8, Nguyên dùng dao chém vợ là chị Đặng Thị Phương trọng thương. Chém vợ xong, Nguyên bế con trai sang nhà người bác ruột của vợ và để con ở đó. Sau đó, Nguyễn trở về nhà và thấy vợ vẫn nằm trên vũng máu không động đậy. Có lẽ do hoảng sợ nên Nguyên đã dùng dao tự đâm vào bụng để tự sát.

Sau khi vụ việc xảy ra, may mắn do người bác ruột của Phương phát hiện ra hai vợ chồng và báo vụ việc với xã, đồng thời đưa hai vợ chồng Phương, Nguyên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo các bác sỹ cho biết, cả 2 vợ chồng Phương, Nguyên khá nguy kịch do vết thương nặng ở vùng nguy hiểm và mất máu nhiều. Nhưng 2 người đã may mắn qua khỏi và đang trong quá trình điều trị. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.