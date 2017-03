Bị mất xe SH còn chống trả công an

(PL)- Ngày 9-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an phường Hồng Sơn (TP Vinh) đã bắt giữ Trần Văn Cường, Lê Thị Hòa, Ngô Thị Xoan và Lê Thị Dung (cùng trú TP Vinh) do có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, đêm 5-9, anh ĐNQ gửi chiếc xe SH tại nhà giữ xe BV Đa khoa TP Vinh. Tuy nhiên, sau đó chiếc xe đã bị kẻ gian trộm mất. Sau đó Cường, Hòa, Xoan, Dung là người thân của anh Q. đến nhà giữ xe để giải quyết thỏa thuận việc bồi thường. Tại đây, giữa nhóm người trên và ông Nguyễn Công Ký (nhân viên nhận giữ xe) mâu thuẫn nên xảy ra cãi nhau dẫn đến xô xát. Công an phường Hồng Sơn nhận được tin báo đã cử lực lượng đến giải quyết sự việc, ổn định trật tự. Tuy nhiên, khi lực lượng công an có mặt thì Cường, Hòa, Xoan, Dung đã chửi bới, cào cấu, đánh ba cán bộ Công an phường Hồng Sơn. Hiện Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đ.LAM