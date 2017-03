Bị mẹ kế lôi kéo đi buôn người

Cô bé đó thật đáng thương hơn đáng giận. Nó bị bắt vì liên quan đến vụ buôn bán người, và kẻ trùm sò "giật dây" nó thật trớ trêu lại là bà mẹ kế nanh nọc. Nó còn quá trẻ nên không thể biết và cũng chẳng thể lường hết được hậu quả về những việc mình đã làm. Giờ nó đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang tạm giam 3 tháng để điều tra làm rõ vụ án mà nó từng tham gia.

Nó là Nguyễn Thị Thùy Trang, năm nay 15 tuổi, nhà ở đường Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang. Kết cục ngày hôm nay của Trang phần nhiều là do hoàn cảnh gia đình đưa đẩy, nó không nhận được sự yêu thương, chăm sóc đủ đầy của những người làm cha làm mẹ.

Bố mẹ Trang có hai đứa con gái, Trang là út. Nhưng khi Trang mới lên 1 thì bố mẹ chia tay. Chị gái Trang ở với bố, còn nó được mẹ đưa theo ra khỏi nhà. Lên 4 tuổi thì Trang được gửi về sống với bố để mẹ ra nước ngoài làm ăn. Lúc này bố nó đã có vợ lẽ. Vợ lẽ của bố nó đã có 2 con riêng, khi Trang về ở cùng thì việc 4 đứa "con anh, con tôi" ở chung dưới mái nhà chật hẹp đã xảy ra bao chuyện lục đục.

Để được giải thoát, chị gái Trang đã sớm lấy chồng, một đứa con riêng của bà mẹ kế cũng lấy vợ ra ở riêng. Vì bố bận việc làm ăn nên chẳng có thời gian sát sao việc học hành của con. Bà mẹ kế chỉ quan tâm đến con riêng nên cũng chẳng bao giờ để mắt đến nó. Chính vì vậy, Trang tha hồ chơi bời, bỏ bẵng việc học hành. Học đến lớp 9 thì nó bỏ học.

Mẹ kế của Trang tên là Nguyễn Thị Tính, và cậu con riêng của bà ta tên là Lê Tuấn Việt. Mẹ con Tính - Việt đều thuộc diện thích ăn sẵn hơn thích làm. Trong khi bà mẹ suốt ngày "buôn nước bọt", thì thằng con tuy đã đến tuổi trưởng thành nhưng cũng lông bông, không công ăn việc làm nhưng lại thích xài sang. Việt tấp tểnh yêu một cô bé tên là M.A., 15 tuổi, nhà ở TP Bắc Giang, là bạn thân của Trang. Biết được mối quan hệ đó của bọn trẻ, Tính đã nảy ra kế hoạch "bẩn" để kiếm tiền. Và chị ta đã rủ thằng con trai và đứa con riêng của chồng cùng tham gia. Tính dụ rằng, nếu Trang rủ được cô bạn thân M.A. đi cùng Việt lên Lạng Sơn chơi thì chị ta sẽ mua cho nó một chiếc máy điện thoại di động. Thế là Trang và Việt ra sức câu kéo M.A. đi cùng. Khi cả nhóm lên đến Lạng Sơn, Việt báo tin cho mẹ mình biết.

Trưa cùng ngày, Tính lên Lạng Sơn và đưa cả nhóm đi ăn chơi quanh khu vực thị trấn Đồng Đăng. Sau đó, Tính bảo con trai về Bắc Giang trước, còn để Trang và M.A. ở lại. Rồi Tính bảo Trang cứ nghỉ ở nhà trọ, còn chị ta đưa M.A. đi ra chợ trước. Cuối chiều, Trang thấy mẹ kế về nhà trọ một mình. Trang hỏi thì bà ta trả lời "nó sẽ về sau". Lúc đó nó cũng hơi sốt ruột cho bạn, nhưng khi thấy mẹ kế bảo về sẽ mua cho cái điện thoại thì nó quên luôn.

Một tháng sau khi đưa M.A. lên biên giới Lạng Sơn thì bà mẹ kế của Trang và anh con riêng của bà ta bị bắt vì hành vi mua bán người. Sau đó ít lâu thì Trang cũng bị bắt vì liên quan. Đến lúc này cô bé mới biết rằng, mình là một mắt xích quan trọng trong vụ án lừa bán người sang bên kia biên giới.

Sở dĩ sự việc bị bại lộ bởi người nhà của M.A. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an về việc con gái mình đi cùng Trang và Lê Tuấn Việt rồi "mất tích". Trong khi cơ quan Công an thu thập tài liệu điều tra vụ án thì cô bé M.A. đã trốn thoát trở về an toàn.





Theo H.Giang (CAND)