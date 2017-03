Bị mũ bảo hiểm "dởm" găm vào sọ não

Bác sĩ Cao Độc Lập, Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Việt Đức, cho biết từng tiếp nhận không ít bệnh nhân bị chấn thương sọ não dù vẫn đội mũ bảo hiểm, điển hình là trường hợp anh Sơn kể trên. Bệnh nhân ngoài 40 tuổi, sống ở một tỉnh gần Hà Nội, bị đập đầu xuống đường trong một tai nạn giao thông.

Lúc tai nạn xảy ra, anh Sơn đang đi xe máy và có đội mũ bảo hiểm. Nhưng do mũ chất lượng kém nên chẳng những không bảo vệ được đầu mà còn bị hỏng nát. Ở chỗ vỡ của xương sọ bệnh nhân còn dính nhiều mảnh mũ bảo hiểm.

Anh Sơn không phải trường hợp duy nhất bị chấn thương sọ não do mũ bảo hiểm chất lượng kém. Và ngay cả mũ tốt cũng không loại trừ được tổn thương này. Một số người do đội mũ không đúng cách (mũ không vừa vặn hoặc cài chưa chặt) nên khi có tai nạn, mũ bật ra. Trường hợp gần đây nhất là một phụ nữ ở Quảng Ninh, mặc dù đi trong thành phố nhưng khi ngã vẫn bị chấn thương não do mũ bị văng ra xa.