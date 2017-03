Bị ném đá, về nhà mới biết vỡ sọ

Theo Y. Thanh (NLĐO)

Ngày 1-4, Công an thị xã Phước Long - Bình Phước vẫn đang tạm giữ Nguyễn Quốc Thái (SN 1997, ngụ huyện Tân Hồng - Đồng Tháp, tạm trú thị xã Phước Long) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào lúc 13 giờ ngày 27-3, anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1993, ngụ xã Bình Minh, huyện Bù Đăng -Bình Phước) tới xưởng điều ở xã Phước Tín, thị xã Phước Long để gặp bạn gái là chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1993).Trong lúc Hùng đang trò chuyện với chị Nhung thì Thái ngồi gần đó hỏi Nguyễn Văn Bình (SN 1993, quê tỉnh An Giang, tạm trú thị xã Phước Long): “Sao người yêu của mày mà để người khác đến cua?”.Khoảng 15 phút sau, Hùng đi ra chỉ vào mặt Thái và chửi thề. Hai bên xung đột với nhau. Thái nhặt đá ném trúng ngay giữa trán Hùng, máu chảy xối xả. Hùng nhảy vào đánh nhau với Thái thì được can ngăn và chở đi sơ cứu.Tuy nhiên, khi về đến nhà, Hùng lăn ra bất tỉnh, được gia đình chở vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Hùng chấn thương sọ não, bể xương trán, phải phẫu thuật. Còn Thái sau đó đến công an đầu thú.