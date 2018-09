Bị ngăn cấm tình cảm, bắt cóc luôn người yêu

Ngày 17-9, Công an TP Châu Đốc (An Giang) đang tạm giữ hình sự Phan Văn Cường (31 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và Nguyễn Hiếu Nghĩa (20 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật.



Cường và Nghĩa cùng chiếc xe đi bắt cóc T.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6-2018, Cường và TTT (17 tuổi) có quan hệ tình cảm nhưng bị gia đình T. ngăn cấm. Do đó, Cường nảy sinh ý định bắt cóc T., đưa qua huyện đảo Phú Quốc để sống chung.

Cường điện thoại cho Nghĩa từ TP.HCM về Châu Đốc gặp để bàn bạc, lên kế hoạch.

Đến sáng 14-9, cả hai đã bắt cóc T. đưa lên xe ô tô. Trong lúc di chuyển đến khu vực ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc thì T. kéo kính la kêu cứu.

Sự việc được người dân phát hiện và trình báo công an. Ngay lập tức, cơ quan công an đã truy đuổi và bắt giữ hai đối khi đang lưu thông trên QL91.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.