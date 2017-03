Bị ngăn cản nhậu, con dùng cây tre giết cha ruột

Theo Công Bính (Dân trí)

Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Hợp (SN 1994, trú xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) về tội “giết người”. Điều đáng nói, nạn nhân của Hợp chính là cha ruột.Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 18 giờ ngày 28/8, ông Nguyễn Thành Be (SN 1960, trú tại thôn 6, xã Trà bui, Bắc Trà My) đi uống rượu về thì thấy Nguyễn Thành Hợp (con mình) đang ngồi nhậu cùng một số người bạn tại nhà của mình nên ngăn cản không cho Hợp tiếp tục nhậu nữa.Tuy nhiên Hợp không đồng ý nên giữa hai cha con xảy ra tranh cãi. Sau đó ông Be cầm bao thịt heo chín do mình mua về vung vãi khắp nhà rồi đi vào giường ngủ của vợ chồng Hợp dùng tay, chân đạp mạnh vào đầu giường làm sập giường, rồi đi xuống nhà dưới.Thấy vậy, Hợp đứng dậy đi xuống nhà ngang lấy một đoạn cây tre còn tươi (dài khoảng 90cm, đường kính khoảng 3cm) đến nơi ông Be đứng và nói “Ông vào nhà ngủ đi” nhưng ông Be không nghe và bỏ lên nhà trên.Lúc đó, Hợp nghĩ rằng cha mình đi lên nhà trên để tiếp tục đập phá nên dùng đoạn cây tre trên tay đánh vào vùng vai cổ, hông bên trái ông Be làm cho ông Be choáng váng và ngã xuống nền nhà.Nghe tiếng ông Be ú ớ, một số người đang ngồi nhậu nhà trên chạy xuống đưa ông Be vào phía bên trong nhà bếp nhưng ông Be đã chết ngay sau đó.Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân chết do chấn thương sọ não kín.Hiện phòng PC45 đã thu giữ vật chứng của vụ án, tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Hợp về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra, làm rõ.